欠租危機變轉機？捐款擠爆了 「嫣然基金」暫停籌款

李亞鵬說明嫣然天使兒童醫院的現狀。(視頻截圖)

北京嫣然天使兒童醫院近日因為欠租危機引爆關注，網友湧入嫣然天使基金捐款入口，兩天內18萬人共捐900萬元(約129萬美元)，足以完成1000台唇顎裂手術。而籌款頁面1月19日已因「常規預算滿額」暫停單次捐款，不少網友發聲「不能捐款了」。

此前，李亞鵬 發布視頻說明北京嫣然天使兒童醫院拖欠2000萬租金 而面臨遷址，消息曝光後，有江蘇企業主動伸援，表示願意無償提供場地。更是有大量嫣然基金的受益者發聲，吸引眾多網友湧入嫣然天使基金捐款入口以實際行動支持。

16日下午，李亞鵬發視頻表達謝意。他透露，在過去兩天內，超過18萬名捐贈者共計捐贈善款約900萬元，這些善款能夠大致完成1000台左右的唇顎裂手術。

紅星新聞聯繫到嫣然天使基金相關工作人員，對方表示，每一年的籌款平台都會有常規的籌款預算，「這兩天大量網友在往項目裡捐款，一下子把常規的籌款預算給籌滿了」。該工作人員表示，正在積極溝通，「看看什麼時候能再開通，暫時是暫停的，這個是正常的情況。」

19日下午，登錄嫣然天使基金我要捐款頁面，發現「單次捐款」選項確實已經暫停籌款。而「成為嫣然月捐人」選項可以進行捐款。

報導指出，李亞鵬表示，善款將在互聯網平台和中國紅十字基金會雙重監管下由志願者、醫護人員在全國開展救助，救助成果將於2026年底公布。對於網友關心的醫院後續，他呼籲有意提供新院址、醫療資源或推薦患者的社會力量，可直接與醫院聯繫。