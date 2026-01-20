催生沒效…中國人口連跌4年 出生率創建政76年來最低

我的頻道

記者林則宏、編譯陳韻涵／綜合報導
中國2025年出生率不到6‰，創下76年以來最低，人口繼續負成長。圖為貴州遵義一家醫院的新生兒。(新華社)
中國2025年出生率不到6‰，創下76年以來最低，人口繼續負成長。圖為貴州遵義一家醫院的新生兒。(新華社)

中國官方最新人口數據顯示，全球第二大經濟體正以空前速度邁入人口萎縮與急速老化的時代。中國國家統計局19日公布，2025年全年出生人口僅792萬人，不僅連續第四年出現人口自然負成長(死亡人數高於出生人數)，每千人的出生率降至5.63，創下中國建政以來新低。此外，全年死亡人口達1131萬人，人口自然成長率為負千分之2.41，全國總人口比前一年再少339萬人。

長期研究中國人口問題的麥迪遜威斯康辛大學(UW-Madison)資深研究員易富賢指出，792萬名新生兒的規模，相當於清朝乾隆三年(1738年)、全國人口僅約1億5000萬時的水準。

易富賢表示，中國生育率下滑「如巨石滾下山坡」，已難以逆轉，官方多年來推出的鼓勵生育政策幾乎未見成效，因為「始終未觸及不生孩子的根本原因」。

紐約時報」分析，面對生育率持續探底，中共當局近年不斷推出各項政策，從將生育塑造成愛國行為、要求官員引導年輕人建立「正確婚育觀念」，到對避孕藥品與保險套課徵13%增值稅，試圖透過制度與社會壓力促成結婚生育。

然而，這些作法不僅未能扭轉頹勢，反而遭到年輕世代的冷嘲熱諷；部分諷刺政府催婚催生的言論，隨後遭審查刪除。

多名受訪年輕人坦言，避孕用品價格上漲並不會影響生育決定，真正的關鍵仍在經濟壓力與未來不確定性。社群媒體評論指出，比起養育子女的長期支出，保險套漲價根本「微不足道」。

人口學者普遍認為，中國生育率低迷的主因不在於政策是否嚴厲，而是結構性條件已徹底轉變。

中國南開大學社會政策教授吳帆指出，中國面臨「極低生育率帶來的嚴峻挑戰」，總生育率過低已跨越人口萎縮的臨界點。

爾灣加州大學(UC Irvine)社會學教授王豐則表示，全球經驗顯示，單靠現金補貼與經濟誘因，幾乎無法有效提高生育率。

易富賢示警，人口快速老化將深刻改寫中國的經濟與地緣政治前景。他認為，中國之所以能崛起為世界主要經濟體，關鍵在於龐大的年輕勞動力所形成的人口紅利，但此優勢已於2012年起消退，經濟成長也隨之放緩。

中國目前的中位年齡已達44歲，高於美國的40歲，預計在2029年到2035年間，幾乎所有人口指標都將比美國「更老」，中國經濟規模超越美國的機率也會跟著降低。

保險 加州大學 紐約時報

