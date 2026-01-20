我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

紐約生存手冊／使用線上工具 查找穩租房

深圳員工拒絕年會表演 「不給面子」被開除 法院這樣判

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
員工在公司年會上表演，示意圖，非新聞當事人。(視頻截圖)
員工在公司年會上表演，示意圖，非新聞當事人。(視頻截圖)

深圳一公司年會聲稱「自願參加、非強制出勤」卻點名員工小明（化名）表演脫口秀，小明以工作繁忙拒絕，被領導認為小明「不給面子」後，隔天即遭開除。經勞動仲裁及法院二審，最終判決公司違法解除勞動合同，須支付經濟補償。該案令引發企業年會強制性表演爭議，令不少打工人心有所感。

來源：閃電新聞

觀察者網報導，廣東深圳市總工會近日發布這則案例。該員工不服公司解除決定，於是通過勞動仲裁維護自身權益。該案經由仲裁裁決、一審判決及二審調解，法院最終認定案涉公司系違法解除勞動合同，需一次性向小明支付賠償金。

對於對於如何界定年會是否屬於工作範疇，廣東深圳市總工會指出，首先，要看年會是否為員工自願參加，如果用人單位組織年會時，明確提出「全員參加」並將其與考勤、績效等掛鉤，使得員工不參加可能面臨不利後果，那麼這類活動就具備強制性。

反之，如果用人單位明確活動遵循自願原則，不進行考勤、不參加也無任何處罰，還可能為參與者提供便利或補貼，那麼此類活動就更接近於企業提供的福利性質。

總工會說明，要特別注意的是，用人單位不能藉年會的名義，對員工濫用管理權和處罰權，對於非強制的公司活動，員工有權拒絕，用人單位不能以此為由解除勞動合同或克扣工資；對於強制要求參與的公司活動，在工作時間以外的，用人單位要依法給予補休或加班費，同時應當保障好活動期間員工的休息權等合法權益。

北京晚報評論指出，領導控制欲過盛讓年會淪為「服從性測試」，員工被迫完成的表演不管多精彩，都會因為感受不到企業的尊重與認可、找不到歸屬感而失望。判決表明，企業的用工自主權有邊界，不能對員工做無限要求，濫用權力、控制欲太強，在法律上行不通。企業能做到尊重員工、理解員工、包容員工，沒有年會照樣能得人心。

上一則

武漢癌母碰瓷籌治療費 兒斥「不要害人」 出現意外結局

下一則

川普邀多國加入「和平理事會」中國外交部證實獲邀

延伸閱讀

深圳全職媽吞30粒安眠藥輕生 夫酸：她自認美 嫁我可惜

深圳全職媽吞30粒安眠藥輕生 夫酸：她自認美 嫁我可惜
「火雲邪神」梁小龍驟逝 經紀人痛批洩密者：破壞遺願

「火雲邪神」梁小龍驟逝 經紀人痛批洩密者：破壞遺願
中國房地產市場持續低迷 上月房價跌幅擴大

中國房地產市場持續低迷 上月房價跌幅擴大
深圳福田星輝合唱團 巴沙迪那春節獻唱

深圳福田星輝合唱團 巴沙迪那春節獻唱

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵