陝西高中生帶手機入校 罰停課1個月 家長崩潰…教育局回應

中國新聞組／北京20日電
圖為涉事的陝西省柞水中學。(取材自大風新聞)
圖為涉事的陝西省柞水中學。(取材自大風新聞)

陝西省柞水中學因學生攜帶手機入校被處罰停課一個月，四十多名高一至高三學生被迫回家「反思」。因為學業中斷一個月引發家長強烈不滿。經媒體披露後，學校19日晚間緊急發布復課通知，要求學生回校復習備考，書寫反思材料即可返校。

華商報報導，2025年9月入讀柞水中學的小宋（15歲），因12月17日在宿舍藏手機被宿管查獲，按校規停課一個月。學校距離家裡30分鐘車程的她從1月7日起在家已待12天，父親宋先生聯繫班主任及校領導求情想提前復課均被拒絕，讓他十分憂心女兒的學業斷層。

小宋說，此前手機先交班主任五、六次後不收，又放校外商店，後委託其他班老師亦遭拒絕。無奈之下周日晚帶回宿舍，在周二時被宿管發現。當時手機是關機狀態，在筆記本裡夾著。

為何2025年12月17日被查出違規，直到今年1月7日才被停課回家呢？小宋解釋說，當時班主任正在出差，等班主任返校後，學校才作出處分決定。學校開具了請假條，還有學校領導簽字的表，這些材料都存放在班主任那裡，她被告知需要到2月7日才能恢復上課。

政教處老師透露，與小宋同批被處分者9人，目前四十多名學生因手機問題停課回家，涵蓋高一至高三。

宋先生認為，學校因學生帶手機進行懲處並無不妥，但停課一個月的處罰措施存在問題，「學校可以直接批評教育，可以罰她做勞動，罰她寫保證書。但直接讓停課一個月，對學業影響太大了。」

報導指出，柞水縣教育局表示，既然學生帶手機了，那就是違反學校的規章制度，肯定要受到相應懲罰。學校有這項規章制度存在，不說完全正確，但肯定有一定的合理性。

在媒體曝光該事件後，小宋的父親在19日收到了班主任的信息，通知小宋可以隨時返校復課。信息稱對於違反學校規定而回家反思時間未到的學生回校復習備考，每人須書寫一份深刻的反思材料，經班主任，年級組長審閱簽名，交政教處存檔。

家長想提前復課的請求都被打回。(取材自大風新聞)
家長想提前復課的請求都被打回。(取材自大風新聞)

教育局

