我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灌沸水通水管損失慘 別信這些網路瘋傳的清潔妙招

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

中國房地產市場持續低迷 上月房價跌幅擴大

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國房地產市場迄今依然看不到曙光，上月一、二、三線城市無論是新成屋或二手房價格跌幅均擴大。（路透）
中國房地產市場迄今依然看不到曙光，上月一、二、三線城市無論是新成屋或二手房價格跌幅均擴大。（路透）

儘管中國官方推出多輪刺激措施試圖提振房市擺脫長期低迷，但最新數據顯示，中國一、二、三線城市無論是新成屋或二手房，去年12月價格跌幅均擴大。上海新建商品住宅銷售價上月則是上漲4.8%。

中國國家統計局19日公布的最新數據顯示，一線城市新建商品住宅銷售價格去年12月年比下降1.7%，降幅比11月擴大0.5個百分點。其中，上海上漲4.8%，北京、廣州和深圳分別下降2.4%、4.8%和4.4%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格年比分別下降2.5%和3.7%，降幅分別擴大0.3個和0.2個百分點。

2025年12月，中國一線城市二手住宅銷售價格年比下降7.0%，降幅比上月擴大1.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降8.5%、6.1%、7.8%和5.4%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比均下降6.0%，降幅分別擴大0.4個和0.2個百分點。

為推動商業房地產市場去庫存，中國官方日前已宣布將商業用房購房貸款最低自備款比例調整為不低於30％。

商業用房涵蓋辦公樓、購物商場、酒店、商鋪等。開源證券研究報告顯示，截至去年11月，全中國商業營業用房待售面積達1.41億平方米、辦公樓待售面積0.52億平方米，庫存居高不下。

另，路透根據中國國家統計局數據測算，去年12月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年下跌2.7%，為近五個月最大跌幅，按月則跌0.4%。

經測算，上個月中國70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有六個，11月有八個；下跌的有58個，11月為59個；持平的六個，11月是三個。

貸款 房地產

上一則

連4年「生不如死」 中國2025年人口再減339萬人

下一則

封關滿月 海南自貿港成績亮眼 增逾5000外貿企落戶

延伸閱讀

中國2025年GPD增長5% 再度精準完成年度預定目標

中國2025年GPD增長5% 再度精準完成年度預定目標
中國多城市出現連續霧霾天氣 成都狀況嚴重引民怨

中國多城市出現連續霧霾天氣 成都狀況嚴重引民怨
香港財政司長陳茂波：香港黃金中央結算系統今年內試運

香港財政司長陳茂波：香港黃金中央結算系統今年內試運
「吃到一萬四我再服務」上海餐廳服務生發文辱客掀網論戰

「吃到一萬四我再服務」上海餐廳服務生發文辱客掀網論戰

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE