虎界「劉亦菲」高顏值 青島白虎罕見基因自帶美麗密碼

中國新聞組／北京19日電
「小孬」被網友大讚「顏值巔峰」。（取材自微博）
青島動物園一隻孟加拉白虎近日因美貌在互聯網走紅，不少網友「驚為天人」，大讚其「顏值巔峰」、「第一次在老虎臉上看到了美貌」，有網友評價其白皮膚、大眼睛、小翹鼻、全包眼線等特徵，「活脫脫一隻虎界『劉亦菲』」。

這隻高顏值白虎氣場十足，卻有個叫「小孬」的名字，青島動物園飼養員對此表示，因為牠是女孩子又性格靦腆膽小取名，是園區的「明星」老虎，不少外地遊客專門坐飛機、搭高鐵來看她。

據半島都市報報導，「小孬」近來在社群平台因為美貌火出圈，打開社交平台，不少網友發出她的美照，睡覺的、吃飯的、生氣的，還有發呆的，每一張都讓人一眼驚豔，幾乎能想到的諸多誇讚美女的詞彙，都用在這隻老虎的身上：「太好看了吧白虎，大美虎啊」，「太美了小孬，自帶美顏效果啊，好仙」，「自帶清冷感，太美了」，「顏值巔峰」，「第一次在老虎臉上看到了美貌」，「真的很劉亦菲」，「好靚啊」，「嗚嗷，還有煙燻眼妝」。

「小孬」的「美貌」被形容是「虎界劉亦菲」。（取材自微博）
據青島動物園飼養員華玉龍表示，白虎名叫「小孬」，雌性，今年已經10周歲，是園區的「明星」老虎。談及小孬的美貌，作為飼養員的華玉龍也倍感驕傲地說，小孬的父母親永永和葵葵本身品相極佳，所以小孬得到了優秀的基因延續。

青島動物園孟加拉白虎「小孬」被網友形容「有種清冷之美」。（取材自微博）
小孬共有5隻兄弟姊妹，牠是家族中的長女，另有「兄長」大白和「妹妹」山山也有不少網友關注。雄虎大白與妹妹花色不同，大白是一隻雪虎，與小孬作為鄰居，僅有一道柵欄之隔，兩隻老虎時常互動，大白對妹妹小孬的包容度非常高。

此外，小孬除了美貌，網友也對其名字倍感好奇，為何一隻如此美貌的老虎起名「小孬」？華玉龍表示：「因為她是女孩子，性格較為靦腆，小時候有一點膽小，所以就起了這個名字」。

