蘇企救嫣然醫院願無償供地 李亞鵬直播籌款逾1600萬

中國新聞組／北京19日電
昆山企業家稱願無償提供2500平米場地，支持嫣然兒童醫院設立分院。（取材自紫牛新聞）

李亞鵬發布視頻詳解北京嫣然天使兒童醫院因拖欠2000萬（人民幣，下同，約287萬美元）租金而面臨遷址，引發大量網友關注。江蘇省蘇州市昆山市一家愛心企業主動伸出援手，表示願無償提供場地，供北京嫣然天使兒童醫院使用。企業負責人曾慶龍表示，股東一致同意將場地提供給嫣然醫院使用；為促成此事，他將於19日抵達北京與院方面對面詳談。

綜合瀟湘晨報、極目新聞報導，李亞鵬17日晚直播帶貨5小時，銷售額超千萬元，截至18日下午3時許，嫣然天使基金籌款已超1600萬元（約230萬美元）；在短視頻社交平台，更是有大量嫣然基金的受益者發聲，聲援李亞鵬。

來自貴州銅仁的24歲的冉先生是一名唇顎裂患者，從小到大經歷過五六次手術，當時因為父母信息閉塞，不知道嫣然天使基金的存在，前幾次手術都是自費。2025年，在一個唇顎裂的群內，當地醫院醫生轉發嫣然基金貴州行的消息。報名後，他成功通過篩查，並選擇到就近的嫣然定點醫院華西口腔去做免費手術。目前手術已經完成1個多月，恢復效果不錯。

在冉先生的短視頻平台，他本人拍攝視頻出鏡，展現手術過程，並對李亞鵬表示支持，其中一個視頻點讚量超過20萬。像冉先生這樣支持李亞鵬的網友不少，有的展示親身經歷，有的曬出孩子手術前後的照片，以示對嫣然天使基金的感謝。

同樣的熱度也明顯反映在17日晚李亞鵬的直播帶貨中。當晚持續5個小時的帶貨中，直播間人數長時間保持在7萬以上，價值上千元的茶具、瓷器，上架數秒即被搶光。直播間還不斷地有人刷熱氣球、跑車等禮物，更有不少人送上「嘉年華（價值約3000元）」，網友紛紛表示支持李亞鵬，非常熱鬧。

李亞鵬發布視頻詳解北京嫣然天使兒童醫院債務問題後，引發大量網友關注。（取材自瀟湘晨報）

