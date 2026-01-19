我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灌沸水通水管損失慘 別信這些網路瘋傳的清潔妙招

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

雪凍北京 中國多地續發布寒潮藍色預警

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京17日迎來2026年首場降雪，氣溫也持續下探。圖為北京市民和遊客在頤和園賞雪景。（中新社）
北京17日迎來2026年首場降雪，氣溫也持續下探。圖為北京市民和遊客在頤和園賞雪景。（中新社）

1月17日正值中國農曆「49」的第一天，北京當天迎來2026年首場降雪。雪花紛紛飄落，延慶、海淀、石景山等區發布暴雪藍色預警。

綜合聯合早報和中媒報導，俗話說「3949冰上走」，「49」即中國農曆冬至後的第49天，與「39」同為一年最冷時段。

中新社報導，受偏東風影響，17日早晨開始，北京大部分地區出現零星小雪或小雪。北京市氣象台表示，大部分地區以小雪為主，西部地區相對明顯；房山、門頭溝、石景山、豐台、大興積雪深度達2至6厘米（公分）。

降雪影響交通出行，北京部分公車線路採調度措施。北京多家地鐵運營公司則視天氣情況啟動雪天行車措施，保障列車運行安全。降雪後，北京氣溫預計持續偏低。

北京市氣象台已發布道路結冰黃色和持續低溫黃色預警信號，預計18日至21日有持續低溫天氣，北京大部分地區夜間最低氣溫將低於零下12度。

另據中國氣象台，18日上午6時繼續發布寒潮藍色預警。受寒潮影響，18日至21日，中國中東部地區將自北向南出現降溫大風，日平均或最低氣溫普遍下降6至12攝氏度。黃淮南部、江淮西部、江漢東部、江南中西部及貴州東部、廣西北部等地部分地區下降1至12攝氏度，局地降溫可達16攝氏度以上。

近日中國最低溫度零攝氏度線將南壓至貴州南部、湖南南部、江西中部、浙江南部一帶。

地鐵

上一則

四川三星堆博物館 登中國百強遺址榜首

下一則

AI搶飯碗 中國多校藝術相關科系掀裁撤潮

延伸閱讀

智利森林大火釀18死、2萬人急撤 2地區進入「災難狀態」

智利森林大火釀18死、2萬人急撤 2地區進入「災難狀態」
「功夫」火雲邪神驟逝 成龍罕見發文弔念梁小龍「天冷懷念你」

「功夫」火雲邪神驟逝 成龍罕見發文弔念梁小龍「天冷懷念你」
中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰
暴雪施工釀意外 法拉盛路口積水結冰 通行險象環生

暴雪施工釀意外 法拉盛路口積水結冰 通行險象環生

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE