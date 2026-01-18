我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定

曼達尼警告大物業房東：改善租屋

不應領高薪？中知名公益人年領73萬惹議 民政部回應了

中國新聞組╱廣州18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳行甲在深圳市恒暉公益基金會的年薪逾70萬人民幣，遠超行業水準，引發社會討論。(取材自圳市恒暉公益基金會官網)
陳行甲在深圳市恒暉公益基金會的年薪逾70萬人民幣，遠超行業水準，引發社會討論。(取材自圳市恒暉公益基金會官網)

知名公益人陳行甲因其在深圳市恒暉公益基金會領取2024年度年薪逾70萬元(人民幣，下同，約10.1萬美元)，引發社會討論。根據基金會官網報告，陳行甲以副理事長身分從基金會獲得稅前收入73萬100元。相比行業秘書長平均12.22萬的薪水，明顯偏高許多，質疑他公益組織核心在於「公益」，不應領高薪。

經濟觀察報報導，陳行甲1992年數學系畢業後進入湖北興山縣燃化局工作，開啟從政生涯。此後歷任興山縣委常委、宜昌市政府副秘書長及宜都市市長等職，2011年調任深度貧困縣巴東縣委書記，並於2015年獲評「全國優秀縣委書記」。2016年，陳行甲辭去公職，投身公益事業，並於次年創辦深圳市恒暉公益基金會，致力於醫療及兒童救助等社會公益。

對於年薪問題，社會觀點分歧。部分網友質疑其收入遠高於行業平均水平，認為全國基金會專職員工平均年薪僅6.81萬元，秘書長平均12.22萬元，恒暉基金會規模相對有限，其薪酬高出10倍有餘，引發「是做慈善還是賺高薪」的爭議。

然而，也有網友表示支持，認為公益工作需要專業能力和持續投入，高薪並未違反規定，且有助於吸引人才和保障公益項目可持續運作。部分網友指出，陳行甲過去8年撬動逾4900萬元捐贈，行程近49萬公里，推動河源兒童白血病診治等公益項目，體現其專業與奉獻。

基金會工作人員回應，財務支出均經審計，薪酬制度透明公正，並向民政部門報告。民政部門核實後認為薪酬符合規定，無違法問題。工作人員補充，基金會薪酬來源由企業專門捐贈，用於支付專業人員報酬。

陳行甲本人則對外強調，公益人應獲得體面且合理的報酬，薪酬透明與制度公允比單純薪酬數字更重要。他指出，現代公益已非單純施與行為，而是一項需多領域專業能力的社會工程，解決複雜社會問題需要持續投入。若公益人被要求「用愛發電」，反而是一種道德綁架，不利於長期發展。

公開資料顯示，陳行甲具備清華大學公共管理碩士學歷，曾任湖北省巴東縣委書記，2016年辭去公職後投身公益，現任深圳市恒暉公益基金會秘書長，負責日常管理與項目運作。基金會官方網站也完整披露了年度財務與薪酬情況。

此次爭議反映了社會對公益從業者薪酬的普遍關注，也引發對專業化公益模式與傳統「奉獻」觀念的討論。分析人士認為，公益行業透明薪酬制度有助於規範行業運作，也可兼顧人才激勵與社會監督，平衡公益精神與專業投入。

上一則

柬再抓電詐頭目 黃繼茂曾獲封勳爵 員工想跑「直接打死」

延伸閱讀

胡趙基金會20周年 省思先賢精神與時代使命

胡趙基金會20周年 省思先賢精神與時代使命
維基百科25周年 敲定AI授權協議

維基百科25周年 敲定AI授權協議
美中台關係座談 1/27華府登場 國民黨主席鄭麗文擬上半年訪美

美中台關係座談 1/27華府登場 國民黨主席鄭麗文擬上半年訪美
美中台關係座談1/27華府登場 鄭麗文擬上半年訪美

美中台關係座談1/27華府登場 鄭麗文擬上半年訪美

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅