不應領高薪？中知名公益人年領73萬惹議 民政部回應了

陳行甲在深圳市恒暉公益基金會的年薪逾70萬人民幣，遠超行業水準，引發社會討論。(取材自圳市恒暉公益基金會官網)

知名公益人陳行甲因其在深圳市恒暉公益基金會領取2024年度年薪逾70萬元(人民幣，下同，約10.1萬美元)，引發社會討論。根據基金會官網報告，陳行甲以副理事長身分從基金會獲得稅前收入73萬100元。相比行業秘書長平均12.22萬的薪水，明顯偏高許多，質疑他公益組織核心在於「公益」，不應領高薪。

經濟觀察報報導，陳行甲1992年數學系畢業後進入湖北興山縣燃化局工作，開啟從政生涯。此後歷任興山縣委常委、宜昌市政府副秘書長及宜都市市長等職，2011年調任深度貧困縣巴東縣委書記，並於2015年獲評「全國優秀縣委書記」。2016年，陳行甲辭去公職，投身公益事業，並於次年創辦深圳市恒暉公益基金會，致力於醫療及兒童救助等社會公益。

對於年薪問題，社會觀點分歧。部分網友質疑其收入遠高於行業平均水平，認為全國基金會專職員工平均年薪僅6.81萬元，秘書長平均12.22萬元，恒暉基金會規模相對有限，其薪酬高出10倍有餘，引發「是做慈善還是賺高薪」的爭議。

然而，也有網友表示支持，認為公益工作需要專業能力和持續投入，高薪並未違反規定，且有助於吸引人才和保障公益項目可持續運作。部分網友指出，陳行甲過去8年撬動逾4900萬元捐贈，行程近49萬公里，推動河源兒童白血病診治等公益項目，體現其專業與奉獻。

基金會工作人員回應，財務支出均經審計，薪酬制度透明公正，並向民政部門報告。民政部門核實後認為薪酬符合規定，無違法問題。工作人員補充，基金會薪酬來源由企業專門捐贈，用於支付專業人員報酬。

陳行甲本人則對外強調，公益人應獲得體面且合理的報酬，薪酬透明與制度公允比單純薪酬數字更重要。他指出，現代公益已非單純施與行為，而是一項需多領域專業能力的社會工程，解決複雜社會問題需要持續投入。若公益人被要求「用愛發電」，反而是一種道德綁架，不利於長期發展。

公開資料顯示，陳行甲具備清華大學公共管理碩士學歷，曾任湖北省巴東縣委書記，2016年辭去公職後投身公益，現任深圳市恒暉公益基金會秘書長，負責日常管理與項目運作。基金會官方網站也完整披露了年度財務與薪酬情況。

此次爭議反映了社會對公益從業者薪酬的普遍關注，也引發對專業化公益模式與傳統「奉獻」觀念的討論。分析人士認為，公益行業透明薪酬制度有助於規範行業運作，也可兼顧人才激勵與社會監督，平衡公益精神與專業投入。