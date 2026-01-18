AI殺死了藝術系？中國多所大學裁撤藝術相關科系

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
中國多所大學近年相繼，裁撤藝術相關科系，與此同時，AI、機器人、半導體等新興科技則是大量成立。（取材自新華日報）
吉林大學近日更新學校本科專業設置情況顯示，該校有19個科系已經停招，其中有6個為藝術學類專業。中國媒體報導，不只石林大學，中國已有多校撤銷藝術相關科系。廈門大學經濟學系副教授丁長指出，人工智慧（AI）的發展對很多領域衝擊很大，其中藝術設計領域受到的衝擊非常大。

除吉林大學外，據上海《第一財經》報導，華東師範大學2025年新增數據科學1個專業，專業總數為86個；停招專業24個，停招專業包括繪畫、雕塑、藝術教育；南昌大學教務處去年4月也公告，擬撤銷八個專業，其中包括戲劇影視文學、廣播電視編導、動畫、藝術設計學等四個藝術學專業。

麥可思研究院發布「中國-世界高等教育趨勢報告（2025）」數據顯示，2014年至2023年間，撤銷數量較多的20個專業裡，藝術學佔據三席：服裝與服飾設計（108個）、產品設計（98個）、動畫（49個）。2025年已有多所高校公示擬撤銷專業名單，視覺傳達設計、服裝與服飾設計、環境設計、產品設計仍是撤銷數量較多的專業。

不過麥可思研究院指出，部分藝術專業退場，並不代表藝術學科在大學教育中整體沒落。在部分專業被撤銷的同時，一批新興藝術專業正陸續進入本科專業目錄。包括數位演藝設計、虛擬空間藝術等多個新專業，體現出藝術與數位、科技的緊密結合，且帶有十分鮮明的市場需求導向。

麥可思分析，隨著行業對高品質內容和技術創新的需求不斷提升，具備跨學科能力和國際視野的高端創意與技術復合型人才將成為未來競爭的核心。

第一財經指出，在藝術相關科系裁撤後，中國全國多所高校相繼成立新學院，聚焦具身智能、AI、集成電路、生命科學、未來農業等前沿領域，新一輪學科調整步伐悄然加快。今年1月10日，同濟大學舉行機械工程與機器人學院、汽車與能源學院成立暨學科發展研討會。同日，寧波大學宣布組建成立力學與工程科學學院、機械工程與智能製造學院、集成電路學院、人工智能學院、土木工程與未來城市學院、地理科學與遙感技術學院等六個新工科學院。

2025年12月18日，武漢大學科技與產業學院在武漢大學內正式揭牌成立。這是中國全國首個聚焦科技創新和產業創新融合發展的高校學科學院。

去年12月10日，河南大學召開新工科建設啟動會，河南大學將圍繞新能源與智能製造、奈米技術與先進材料、合成生物與製藥工程、智慧化工與碳中和、計算機與軟件工程、人工智能與機器人、集成電路與微納電子、低空技術與空間信息、智能建造與智慧交通等方向建設9個新工科學院。

