機器人再登台跳舞 央視馬年春晚將再炫「科技肌肉」

記者黃雅慧／即時報導
2025年央視春晚，宇樹科技的機器人扭起秧歌掀起機器人熱。（取材自央視）
中國中央廣播電視總台「2026 年春節聯歡晚會」17日完成首次彩排。據報今年央視春晚將再炫「科技肌肉」，繼蛇年春晚扭秧歌的智慧機器人躋身「頂流」後，機器人將再度登上春晚舞台。

央視報導，馬年春晚堅持「思想 + 藝術 + 技術」融合傳播，不斷拓寬藝術表達邊界。舞美設計中，靈活運用 AI、AR、XR 等科技手段，在虛實之間營造出「人在景中、景隨人動」的沈浸立體式視覺效果。同時是「科技 + 藝術」的再升級，將科技智造融入舞美呈現、內容創作等。

此前央視公布2026年春晚四地分會場分別是黑龍江哈爾濱、浙江義烏、安徽合肥、四川宜賓。

2025年蛇年春晚的舞台上，張藝謀導演的「秧BOT」節目開場，一群穿著花棉襖的宇樹科技機器人扭起秧歌，還會變換隊形、舞動身體，多角度轉手絹。這場演出在網路上傳播也帶火中國機器人產業，在歷經一年的融資熱度與技術發展，外界期待中國國內機械人技術能在馬年春晚上帶來何種新表現。

事實上，宇樹科技機器人多次登上春晚。宇樹科技2021年的24台四足機器人以「犇犇」為代號，在牛年春晚歌舞節目「牛起來」中完成首次四足機器人動態走位集群舞蹈表演。在表演中，「犇犇」們一會兒原地打滾，一會兒縱身空翻，賺足了觀眾們的眼球。

機械人再度參演春晚引起網民熱議，有人直言十分期待，有網民稱，認為春晚大概比較能看的節目大概就是機器人段落了；也有網民認為，提出要超越去年的驚喜度，絕非易事，讓導演倍感壓力。

機器人將再度登上今年央視春晚舞台,圖為杭州宇樹科技人形機器人在2025年央視春晚...
機器人將再度登上今年央視春晚舞台，圖為杭州宇樹科技人形機器人在2025年央視春晚後台。（新華社）

