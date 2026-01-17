返地面63天首亮相 神20乘組憶述飛船裂紋險情、換船經歷

我的頻道

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
神20航天員陳冬（中）、陳中瑞（右）、王傑（左）太空歸來後，16日首次公開亮相。 （新華社）
中國航天員科研訓練中心16日在北京航天城舉行神舟20號乘組與記者見面會，這是神舟20號航天員陳冬、陳中瑞和王傑「換乘」神舟21號飛船返回63天後，首次公開亮相；他們分享去年11月返回前發現飛船舷窗遭太空碎片撞擊後的應急處置過程，最後「換船」返回經歷。

據央視報導，乘組詳細回顧返回前的緊急情況；在返回前最後檢查階段，乘組發現返回艙舷窗出現三角形貫穿裂紋，初步判斷為空間碎片撞擊所致。指令長陳冬第一時間拍照紀錄並傳回地面，與神舟21號乘組共同對舷窗狀態進行細緻觀察和討論，全力配合地面完成覆核確認。

據報導，從發現險情到完成「換船」，再到神舟22號成功發射、對接太空站，全程僅用20餘天。在推遲返回的期間，天空站有神舟20、21號兩乘組共六人駐留，其環境控制與生命保障系統精細調控氧、水供應，並優化作息分區和睡眠環境，確保太空站運轉正常。

陳冬認為做到「兩個相信」：「一是相信地面團隊，一定會預想一切可能，窮盡一切辦法，為我們制定最穩妥的安全返回方案。二是相信自己，我們是訓練有素的航天員，有能力處置各種突發的故障。」

報導指出，作為目前執行空間出艙任務次數最多的中國太空人，陳冬累計執行6次艙外任務。從太空站建造期的設備安裝到營運期安裝空間碎片防護板，每次出艙都承載守護太空家園的重要使命。

作為首位在軌駐留時間累計超過400天的中國航天員，陳冬表示，「剛提到的時間紀錄，對我來說是一種珍貴的見證。我很幸運，能夠親身參與並見證這些獨特的航天時刻。」

而首次飛天便完成204天駐留的陳中瑞，從初入太空的陌生不適到後期的游刃有餘，他在高壓環境中攻克多項任務，用穩定表現交出亮眼答卷。

報導指出，從地面參與太空站建造的航太科技工作者，到太空親手操作維修的航太飛行工程師，王傑深刻體會到「學以致用」的價值。王傑說：「平時學的每一點知識、練的每次操作，都是為了太空這一刻的從容」；在延後返回的數天內，王傑在六人駐留期間承擔著環控生保系統的維護重任。 

王傑介紹，透過優化作息分區和睡眠環境，確保每位太空人都能安心休息；至於備受網友關注的「太空燒烤」讓他記憶猶新，整合「抽油煙機」功能的熱烘焙裝置操作便捷，烤雞翅、牛排香氣四溢，成為太空生活的暖心亮點。

報導指出，神舟20號乘組返回後相繼完成隔離恢復、療養恢復階段各項工作，已全面轉入恢復觀察階段。目前，神舟20號乘組身心狀態良好，各項醫學檢查結果正常，肌肉力量、耐力和運動心肺功能基本恢復到飛行前水平。待完成恢復期各項工作並進行健康評估後，3名航天員將轉入正常訓練。

神舟20號載人飛船疑遭空間微小碎片撞擊，出現裂紋。（視頻截圖）
