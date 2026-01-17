春節放35天返崗再發5000 浙神仙公司火了 網喊羨慕

溫州浩運五金春節放假35天，返崗再發5000元，讓一眾網友羨慕不已。（取材自都市快報）

春節 放假35天，返崗再發5000元（人民幣，下同，約717美元），浙江溫州這家「神仙公司」--浩運五金有限公司火了，並讓一眾網友羨慕不已；該公司稱，「10多年都是這樣，不希望員工來去匆匆」。

都市快報報導，根據全中國標準的假期安排，今年的春節假期從2月15日（農曆臘月廿八日）開始到2月23日（農曆正月初七），總共為9天。但浩運五金發布的通知上，可見到用紅色加粗字體寫的公司2026年春節放假時間安排：2026年春節從2月1日至3月7日放假調休，共35天，3月8日（星期日）正式上班。同時也提醒大家「注意事項」：若按時離職放假、準時返崗上班，公司將發放5000元/人福利獎勵（於3月底發放）。

報導指出，部分家中有學齡兒童的員工，甚至可在送孩子開學後2日內返崗，並且仍能正常享受這份5000元福利，只需提前向人事部門登記備案即可。此外，老員工成功介紹新進員工入職並工作滿3個月的，還能獲得1000元/人的介紹獎勵。

報導稱，企業負責人張有運表示，他們公司創業至今已有十餘年，目前公司有員工十餘人，從公司創立開始春節一直沿用這樣的放假政策。「我們的員工大部分是外地的，離家較遠，春節回家路上就要用掉兩三天時間，返崗路上又要用去兩三天，按照正常假期的話，他們剩下真正能陪伴家人的時間就不多了。」張有運說，多一些時間和家人在一起，員工自己的幸福感也能提升，新一年的工作動機也會高。

他還說，雖然放了35天的假，但對公司整體營運並不會有太大影響。 「我們員工在崗期間都很努力，工作上配合默契，生產任務都能保質保量完成。」

據報導，這家公司的放假政策傳到網路上之後，引起了網友們的「艷羨慕」。網友們感嘆：「這是什麼神仙公司啊！」、「還招人嗎？」並有網友給公司管理者點讚，「企業有溫度，員工才有歸屬感和賣力工作！這才是好的管理者，張弛有度。」