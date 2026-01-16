中考古重大突破 最古老楊梅樹、5000年前水利工程曝光

河南賈湖遺址出土最早家豬標本。（取材自人民日報）

中國社會科學院14日發布六項「科技考古與文化遺產保護重大成果」，古代動物骨骼標本、金光猶存的唐代鎧甲、色彩依稀的紮經染色織物、碳化的粟粒、距今五千年的楊梅古樹遺存，以及通過數字技術覆原的史前水利工程圖景一一展現在眼前，勾勒出一幅跨越萬年的文明畫卷。

綜合人民日報、北京日報、澎湃新聞報導，2025年投入使用的中國動物資源標本庫收藏121處遺址出土的古代動物骨骼標本，共10萬餘件，其中包括中國最早的家犬、家豬、家馬、家養黃牛的遺存，還有已經絕滅的聖水牛遺存等。透過對這些標本進行多學科研究闡釋，可為中華文明研究提供關鍵科技考古證據。

另外，青海都蘭熱水墓群2018血渭一號墓是「2020年中國考古新發現」之一。研究者透過異地遷移，在實驗室內綜合運用多學科手段，完成了田野考古接續的清理及記錄，有效地保護、修復了脆弱文物。該墓出土的銅釜、錯金鐵馬鐙、金飾件、髹漆皮甲片、髹漆皮盾等文物近期完成重點文物保護修復，當天也在現場集中展示。 復原後的馬鎧。（取材自人民日報） 鎏金銅甲復原照。（取材自人民日報）

都蘭出土的唐代紮經染色織物，是目前全球出土的織成年代最早的實物樣本。學界對紮染色織物的歷史源流認識不一，有觀點認為起源於印度，研究者透過對都蘭唐代紮經染色織物的修復、科技檢測和文獻對比研究，確認該織物是唐代文獻中所記載的「斑布」，其主要原料來源於中國西南地區，生產則遍布東南和西南各地。產品或許是以土貢形式運送到長安，後經朝廷頒賜，向周邊國家和地區輸送。研究揭示了唐代土貢制度影響下，絲綢之路貿易網絡的運行軌跡。

另外，考古也發現了中國最早的楊梅古樹。研究者對浙江餘姚施嶴古稻田遺址發現的兩段樹木枝幹進行研究，確認遺存為約公元前2520年良渚文化時期的楊梅古樹。這是目前國內發現的年代最早、種屬最為明確的楊梅樹，實證了楊梅的悠久歷史及其與餘姚「中華楊梅之鄉」的淵源，為全面認識先民食物結構與生業經濟提供了關鍵資料。

在長江中下游地區史前治水文明研究部分也有突破，研究團隊透過無人機航拍、遺址三維重建、激光雷達掃描、空間模擬等前沿信息技術，融合田野考古成果與區域數字高程模型等數據，結合田野考古調查、發掘資料，聚焦良渚古城外圍、屈家嶺、石家河等重要遺址，從防洪和灌溉角度揭示了聚落的形成過程。

該研究把中國早期修建水利工程的歷史從都江堰向前推了近3000年，不僅讓大眾領略中國史前先民的勤勞智慧，也為「大禹治水」民族記憶的產生提供了考古學實證。