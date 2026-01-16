我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

中考古重大突破 最古老楊梅樹、5000年前水利工程曝光

中國新聞組／北京16日電
河南賈湖遺址出土最早家豬標本。（取材自人民日報）
河南賈湖遺址出土最早家豬標本。（取材自人民日報）

中國社會科學院14日發布六項「科技考古與文化遺產保護重大成果」，古代動物骨骼標本、金光猶存的唐代鎧甲、色彩依稀的紮經染色織物、碳化的粟粒、距今五千年的楊梅古樹遺存，以及通過數字技術覆原的史前水利工程圖景一一展現在眼前，勾勒出一幅跨越萬年的文明畫卷。

綜合人民日報、北京日報、澎湃新聞報導，2025年投入使用的中國動物資源標本庫收藏121處遺址出土的古代動物骨骼標本，共10萬餘件，其中包括中國最早的家犬、家豬、家馬、家養黃牛的遺存，還有已經絕滅的聖水牛遺存等。透過對這些標本進行多學科研究闡釋，可為中華文明研究提供關鍵科技考古證據。

另外，青海都蘭熱水墓群2018血渭一號墓是「2020年中國考古新發現」之一。研究者透過異地遷移，在實驗室內綜合運用多學科手段，完成了田野考古接續的清理及記錄，有效地保護、修復了脆弱文物。該墓出土的銅釜、錯金鐵馬鐙、金飾件、髹漆皮甲片、髹漆皮盾等文物近期完成重點文物保護修復，當天也在現場集中展示。

復原後的馬鎧。（取材自人民日報）
復原後的馬鎧。（取材自人民日報）
鎏金銅甲復原照。（取材自人民日報）
鎏金銅甲復原照。（取材自人民日報）

都蘭出土的唐代紮經染色織物，是目前全球出土的織成年代最早的實物樣本。學界對紮染色織物的歷史源流認識不一，有觀點認為起源於印度，研究者透過對都蘭唐代紮經染色織物的修復、科技檢測和文獻對比研究，確認該織物是唐代文獻中所記載的「斑布」，其主要原料來源於中國西南地區，生產則遍布東南和西南各地。產品或許是以土貢形式運送到長安，後經朝廷頒賜，向周邊國家和地區輸送。研究揭示了唐代土貢制度影響下，絲綢之路貿易網絡的運行軌跡。

另外，考古也發現了中國最早的楊梅古樹。研究者對浙江餘姚施嶴古稻田遺址發現的兩段樹木枝幹進行研究，確認遺存為約公元前2520年良渚文化時期的楊梅古樹。這是目前國內發現的年代最早、種屬最為明確的楊梅樹，實證了楊梅的悠久歷史及其與餘姚「中華楊梅之鄉」的淵源，為全面認識先民食物結構與生業經濟提供了關鍵資料。

在長江中下游地區史前治水文明研究部分也有突破，研究團隊透過無人機航拍、遺址三維重建、激光雷達掃描、空間模擬等前沿信息技術，融合田野考古成果與區域數字高程模型等數據，結合田野考古調查、發掘資料，聚焦良渚古城外圍、屈家嶺、石家河等重要遺址，從防洪和灌溉角度揭示了聚落的形成過程。

該研究把中國早期修建水利工程的歷史從都江堰向前推了近3000年，不僅讓大眾領略中國史前先民的勤勞智慧，也為「大禹治水」民族記憶的產生提供了考古學實證。

出土時的漆甲、銅甲。（取材自人民日報）
出土時的漆甲、銅甲。（取材自人民日報）

上一則

湖北景區飛刀表演 直接扎在演員臉上濺血 網友：錢不好賺

下一則

湖北23歲女被逼嫁39歲男 喝農藥輕生 母否認為彩禮逼婚

延伸閱讀

中國博物館又出事「唐代彩繪貼金陶馬」展櫃內破損倒下

中國博物館又出事「唐代彩繪貼金陶馬」展櫃內破損倒下
秘魯馬丘比丘2觀光列車迎頭相撞 釀1死40傷

秘魯馬丘比丘2觀光列車迎頭相撞 釀1死40傷
羅馬競技場地鐵站 完美融合現代科技與古文物

羅馬競技場地鐵站 完美融合現代科技與古文物
建於2世紀古羅馬皇帝紀念柱怎修復？逾40公尺高空揭密

建於2世紀古羅馬皇帝紀念柱怎修復？逾40公尺高空揭密

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願