上海推動高階自動駕駛 拚L4級自駕車明年量產

特派記者謝守真／上海報導
上海市三部門近日聯合印發「上海高級別自動駕駛引領區「模速智行」行動計畫」提出，到2027年，L4級自動駕駛汽車實現量產，圖為比亞迪SEAL電動車。（路透）
上海市三部門近日聯合印發「上海高級別自動駕駛引領區「模速智行」行動計畫」提出，到2027年，L4級自動駕駛汽車實現量產，圖為比亞迪SEAL電動車。（路透）

上海推動高階自動駕駛應用再釋政策訊號。上海經濟和信息化委員會、上海市交通委員會及上海市公安局近日聯合印發「上海高級別自動駕駛引領區『模速智行』行動計畫」，提出到2027年，L4級自動駕駛汽車實現量產，並在智慧公交、智慧計程車、智慧重卡等場景推動規模化應用。

據科創板日報報導，該行動計畫是指，上海將探索創新商業營運模式，在多元交通場景中推進L4級（Level 4）自動駕駛技術落地，目標至2027年實現載客超過600萬人次，貨運量超過80萬TEU（貨櫃容量單位）。同時，上海將打造世界級汽車產業集群，提升高級別自動駕駛技術的產業化能力。

在基礎設施與創新要素上，行動計畫提出，建成自動駕駛數位孿生訓練場等公共服務平台，完善自動駕駛資料監測平台，有序擴大自動駕駛開放區域。相關規畫顯示，上海全市自動駕駛開放區域面積將達到2000平方公里，道路總長度超過5000公里，並實現交通樞紐、產業科技園區及文旅景區之間的跨域聯通。

在產業發展目標上，相關文件提出，培育具備行業領先水準的自動駕駛大模型。到2027年，具備組合駕駛輔助功能（L2級）及有條件自動駕駛功能（L3級）的汽車，將占新車生產比率逾9成；L4級自動駕駛汽車實現量產，並推動關鍵技術自主可控，建立涵蓋整車、零組件、資料、地圖、安全及服務的完整產業生態。

在產業背景方面，報導提到，2025年底，中美在高階自動駕駛領域分別取得制度與商業進展；2025年12月15日，中國工信部於第401批公告中，附條件許可首批L3級有條件自動駕駛量產車型准入；幾乎同期，美國奧斯汀街頭出現特斯拉Model Y Robotaxi運行無人監督版FSD。

信達證券研報顯示，2025年1至9月，中國L2++及以上車型銷量達364.3萬輛，占38.65%，其中自主品牌在L2級及以上輔助駕駛滲透率提升最快。中銀證券稱，隨中國L3正式號牌核發，自動駕駛進入合規推進階段，算力晶片、智駕系統及Robotaxi相關企業受關注。

Robotaxi 特斯拉

