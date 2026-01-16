我的頻道

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

愛馬仕中國賣溜溜球 開價1.84萬人民幣 「深圳、廣州已賣到斷貨」

中國新聞組／即時報導
愛馬仕推出一款溜溜球，在中國定價1萬8400元人民幣引發討論。（取材自界面新聞）
有中國網友近期在社群平台發文稱，法國時尚品牌愛馬仕（Hermès）出了溜溜球，售價為1萬8400元人民幣（約2657美元）引發關注。有大陸網友問「這真的不是賣不出的行李箱上拆下來的輪子加根繩子？」

介面新聞報導，15日查詢愛馬仕App，該款溜溜球的商品資訊顯示：配有Mysore山羊皮收納盒，產品靈感來自R.M.S行李箱的金屬軸滑輪，其皮革溜溜球手把採用馬鞍針法縫線。並指產品是法國製造，長4.5公分，直徑3.5公分。

愛馬仕官方客服向「密度財經」表示，該近期推出的新品，採取皮革和馬鞍針縫線手把設計，收納盒採用山羊皮，天然且珍貴。目前該產品網上有極少量庫存，在深圳、廣州已斷貨，接下來會不定時不定量從法國引進。

報導還比較一般溜溜球價格，據三方購物平台資料，普通的溜溜球價格在9至150元人民幣之間。其中一款用於專業比賽的溜溜球，材料為ABS（工程塑料合金），重量64.7克，售價138元人民幣（約20美元）。

去年11月底，愛馬仕在官網上架兩款狗碗，定價分別為1萬8300元、2萬600元人民幣，材質為100%不鏽鋼，產地為法國，也引發大量關注。愛馬仕客服當時向介面新聞表示，這款狗碗是2026年春季的新款產品。

愛馬仕去年第三季財報顯示，該季愛馬仕銷售額達39億歐元（約45.5億美元），按固定匯率計算同比增長10%，超過部分分析師此前預測的9.3%；按當前匯率計算同比增長5%，該業績相較第2季略有改善，尤其是在歐美和亞洲。

