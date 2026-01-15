防孤獨死App「死了麼」才暴紅 突在中國被下架

中國推出給獨居人士「簽到」以防孤獨死的App「死了麼」引發熱議。（取材自新京報）

為防止孤獨死、提供獨居者上網「簽到」的App ，因取名「死了麼」引發網上熱議，一度登上蘋果App Store付費榜榜首，但現在傳出在一夕暴紅後在中國被下架，有中媒引述「死了麼」創始人稱，軟體是「被要求下架」。

南方網15日晚間報導，中國藍新聞稱，「死了麼」突遭下架，該App創始人郭先生也確認了這一消息，但未詳細說明被下架的原因。

目前在中國以外的蘋果App Store，仍能搜到「死了麼」App，軟體說明為「每天打開App，點一下『我還活著』，若連續多天未簽到（天數可自行設定），系統將自動寄送 Email／簡訊通知你的緊急聯絡人（家人、朋友），提醒他們『你可能需要被關心』。」

14日晚，「死了麼」App團隊在微博 發文稱，之前更名未能盡如人意，決定將命名權交給使用者，希望能為其取一個「響亮的新名字」，團隊表示，將選取最佳創意，獎勵給第一位提出該名字的獲獎使用者，並提供現金紅包。徵名截止時間為18日晚間11時59分，「我們將選取最佳創意，獎勵給第一位提出該名字的獲選用戶，奉上666元（人民幣，約96美元）現金紅包。」

13日晚間，「死了麼」App曾宣布，將在發布的新版本中改名為「Demumu」，對於新名字由來，創始人郭先生表示，App最終名稱「Demumu」是經過團隊慎重討論後創造的詞彙，他解釋，前兩個字母 「De」取自英文單詞「Death」，緊扣「死亡」的核心概念，而後半部分的「mumu」則旨在營造一種親切、可愛的「Q萌」感。