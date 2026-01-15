我的頻道

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

記者賴錦宏／即時報導
陝西西安華清池景區貴妃半裸雕像，突然在中國網上引發是否「不雅觀」的熱議。（抖音截圖）
陝西西安華清池景區貴妃半裸雕像，突然在中國網上引發是否「不雅觀」的熱議。（抖音截圖）

陝西西安華清池景區內「貴妃出浴」雕像因袒露上半身，被指「不雅觀」、「敗壞社會風氣」等，工作人員回應稱裸體雕像在中國有悠久歷史，且設計當時通過了政府部門的審核。中國官媒北京日報14日發文指「動輒給藝術作品貼上『敗壞風氣』標籤，不僅扼殺藝術創作的活力，也會讓公共空間變得單調乏味」。環球時報前總編輯胡錫進大嘆「時光倒轉」，質疑舉報者「還不如老胡當年那波年輕人思想開放嗎？」

湖北「經視直播」報導，大陸網上近日有多人發文指，西安臨潼華清池景區內的「貴妃出浴」雕像有損楊貴妃的形象。相關帖文迅速引發數萬網友關注和熱議，部分大陸網友認同上述觀點，認為雕像「衣不蔽體」，有損楊貴妃的古典形象。

「經視直播」聯繫華清池景區，工作人員回應，該雕像由著名雕塑家、廣州藝術學院教授潘鶴創作，於1991年正式安放於景區，設計方案當年已通過地方政府文化機構的審核認可，創作初衷是為烘托華清池作為皇家園林的歷史氛圍。

該人員稱，裸體雕像創作在中國有着悠久歷史。漢代的壁畫、碑刻、銅鏡等文物便廣泛存在裸體形象；近代發現的莫高窟文物裡也不乏女性半裸、全裸的雕塑與壁畫形象。他說景區已接到市民的相關反映，並向上級部門報備，正在等待處理結果。

北京日報發文指出，「這尊貴妃雕像，已安然矗立30餘年。30年前，它順利通過審核，成為景區歷史文化敘事的一部分。30年後，它卻成了『問題』」，「雕像沒有變，變的是我們身處其間的『審美認知』」，反映出部分人對公共藝術的接受度有待提升。」

胡錫進則在微博發文稱，今天一些人嫌這個「貴妃出浴」雕像不雅，「真是讓老胡這個經歷了社會開放全過程的『過來人』有時光倒轉之感」，有媒體報導此事時還把雕像胸部打馬賽克，「輿論場存在這樣的氛圍和壓力，也讓老胡唏噓」，他表示誠懇希望西安市堅決頂住輿論場的這波質疑，「這樣的堅持，是對從雕像立起來後過去35年改革開放的一份認同和敬意。」

