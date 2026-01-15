一碰就斷氣…寧夏「戲精」小羊 「裝死絕技」爆火

正在「裝死」的小羊。（取材自快科技）

寧夏平羅縣寶豐鎮中方村有一隻出生僅10天左右的小羔羊，近日憑「裝死絕技」火爆全網。相關視頻在其養殖戶主人金小林親屬的抖音 、快手播放量破千萬，有人出價近13萬（人民幣，下同）求購被拒，金小林說，這是千年難遇的靈性小羊，多少錢都買不來，所以他不賣。

據羊城晚報、快科技報導，養殖戶金小林近日帶4隻小羊趕集售賣，另外3隻以每隻420元的市場價售出，唯獨這隻一被觸碰就倒地「斷氣」，買家誤以為有病放棄購買，但買家一走它便悄悄起身。

據了解，這隻小羊有個神奇的習性：只要成年人伸手靠近或觸碰它，就會立刻四腳朝天躺倒在地，雙眼緊閉、身體僵直，一動不動地「裝死」，任憑怎麼呼喚都紋絲不動。後續更是發展成「聲控模式」，只要主人發出「3、2、1倒」的指令，這隻小羊就能立馬倒下不起，100%執行命令。

有趣的是，這隻小羊對小朋友卻格外友好，當孩子們輕輕撫摸它時，它會溫順非常，沒有任何抗拒，更不會「裝死」，與面對大人時判若兩羊，如此反差更加劇了戲劇性。

這隻「戲精小羊」的視頻經金小林發布在其親屬的抖音、快手後，播放量破千萬，吸粉1.2萬，有人出價近13萬天價求購，稱看中它的「表演天賦」，想當特色養殖招牌或吉祥物，但被金小林拒絕。

13萬相當於當地普通肉羊市場價（約2000元/隻）的65倍，而這隻小羊最初只花了420元就買到，升值力度可謂是坐火箭一般。

金小林表示，不賣小羊是想借它的熱度，讓更多人了解寧夏的羊肉、枸杞和八寶茶。如今十里八鄉的人紛紛上門打卡，網上也有不少網友私信想來打卡。這隻千年難遇的靈性小羊，不僅成了流量擔當，更成了家鄉的「宣傳大使」，用獨特的方式為寧夏特產發聲。

而且，金小林表示，這隻羊既然跟了自己，就說明雙方有緣分，而且它聰明得很，知道啥時候該鬧、啥時候該乖，這種靈性多少錢都買不來。