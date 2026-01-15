給指令就幫你下單付款...千問App接入支付寶、淘寶閃購 測試AI購物

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
千問C端事業群總裁吳嘉。(阿里提供)
千問C端事業群總裁吳嘉。(阿里提供)

阿里巴巴集團旗下千問App，15日宣布全面接入支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，首先在中國實現點外賣、訂機票等AI購物功能，並向所有用戶開放測試。

千問C端事業群總裁吳嘉，15日在發布會上，實地操作AI外賣功能，只需給千問App下達一句話指令，「幫我點40杯霸王茶姬的伯牙絕弦」，千問App迅速調用淘寶閃購下單，無需任何跳轉就在端內完成AI支付。不久後，淘寶閃購騎手就將奶茶送達現場。

這一能力的背後，是千問與淘寶閃購、支付寶原生AI支付能力「AI付」的系統級打通。用戶只要在聊天框裡說一句「幫我點2杯拿鐵」，千問就能調用淘寶閃購的服務能力，精準定位、推薦合適的商家、生成訂單，並透過內置的「支付寶AI付」功能一鍵付款，實現「說一句，就送到」。

例如「想給爸媽家買個掃地機器人，預算在人民幣2000到4000元，家裡還有隻貓」這樣模糊的意圖，千問App能精準推理出「防纏繞」、「高溫殺菌」等隱含剛需，並基於真實交易數據給出客觀推荐，省去了用戶查攻略的繁瑣。

吳嘉表示，對於消費場景，網上的行銷資訊繁雜、噪音巨大。如何訓練模型的理解分辨能力很關鍵。千問App不僅僅依靠世界知識，更能利用阿里巴巴獨特的交易和服務資料來增強模型，從而保障AI購物功能保持客觀和準確。

此外，千問App展現了強大的跨應用協同能力。在春節出遊場景中，千問App可以調用飛豬能力完成機票、飯店的預定，可以調用高德地圖的能力完成行程規劃、年夜飯的預定。甚至千問App還能直接幫用戶打電話訂餐廳。

基於這些技術能力突破，千問「任務助理」功能在App和Web端開始定向邀測。該功能具備類人化的多步驟規劃能力，覆蓋應用開發、Office辦公、諮詢調研及生活辦事等核心場景，支持一鍵處理報表整理、研報撰寫及小工具生成等複雜任務。測試結束後，該功能將面向用戶免費開放。

科創板日報報導，從行業層面來看，電商與AI Agent融合趨勢日漸明朗。日前螞蟻國際和谷歌共推「通用商務協議」（UCP），目的在推動AI智慧體技術實現對購物全流程支援；與此同時，亞馬遜選擇加固生態圍牆，試圖通過推廣AI購物助手Rufus打造優於外部的智慧購物體驗。

浙商證券指出，亞馬遜推出的AI 購物助手Rufus改變了傳統的搜索框模式，允許使用者透過自然語言提問進行比價、選品和獲得建議，透過用戶的需求率先給出一版匹配度較高的SKU推薦，代表生成式AI正式重塑電商的流量入口與分發機制。

該機構判斷，電商平台正迎來提升用戶留存時長與廣告轉化率（CTR）的雙重紅利期，未來阿裡會用集團生態進一步反哺千問APP入口。

先前，方正證券研報表示，全球AI底層投入持續增長，大模型能力迭代+價格下探，AI應用為落地與變現終端環節。從數據支撐、提效場景、變現模式幾個角度篩選，AI電商將在終端場景中率先跑出，其中阿里在AI底層根基+消費生態雙輪驅動下在中國AI電商競爭中處於領先地位，遠期將率先在中國催生出AI時代一站式消費助理。

