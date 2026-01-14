我的頻道

不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

南加21娃華人「代孕再生5個」 告孕母、奪新生兒

催瘋了？北京退休人員產檢可報銷 網嘲：與絕經日賽跑

中國新聞組／即時報導
59歲鄒女士9日在張家港市第一人民醫院順利誕下一名男嬰，仍可申領育兒補貼。(取材自張家港市融媒)
婦女滿55歲退休後產檢享有補助，合理嗎？北京近日出台這項新規定，明確退休人員可按規定報銷「產前檢查費用」。專家稱，這項新規意在「保障退休人員生孩子的權利，不是忽悠退休人員生孩子」。相關話題隨即衝上熱搜，有網民認為這項規定立意良好，但也有大批網民留言嘲諷官方為拚生育率「催瘋了」、「想靠中老年人提高生育」、「這是退休日與絕經日賽跑」。

據紅星新聞報導，1月12日，北京市醫保局會同市財政局聯合印發「關於加強北京市產前檢查費用保障等有關問題的通知」（下稱「通知」），自2026年1月1日起，全面提高各類醫保參保人員的產前檢查費用保障水平，積極支持生育友好型社會建設，促進人口高質量發展。其中提到，新增靈活就業、退休人員和參保居民等三類人員產前檢查醫療費用報銷，引發關注。

對此，首都醫科大學國家醫保研究院原副研究員仲崇明表示，「退休」與「產檢」兩詞關聯是深思熟慮的結果。「不是捨本逐末、喧賓奪主地忽悠退休人員生孩子，而是如果退休人員生孩子也應該得到保障。生孩子是人生大事，沒有人會為了報銷產檢費用去生孩子。那既然待遇設計上沒有這個後顧之憂，（給退休人員報銷產檢費用）就完善了公平公正」。

仲崇明表示，很多人以為退休就沒有生孩子的需要，實際上這是重視少數人的需求，對最弱勢的人都有照顧到。

近年來，多地出現60歲及以上或高齡退休生育案例。據極目新聞，就在1月9日，59歲鄒女士在江蘇張家港市生下一名4斤4兩重(約2公斤多)男嬰，刷新當地孕婦生產年齡紀錄。鄒女士是在57歲有了再要一個孩子念頭，在輔助生殖技術的助力下成功妊娠，醫院形容她是「勇敢的媽媽進行一個勇敢的挑戰」。

目前中國法定退休年齡，男性60歲，女性幹部55歲，女性工人50歲，15年內將逐步把男性退休年齡延至63歲，女性幹部延至58歲，女性工人延至55歲。

國家醫療保障局則在官網中解釋稱，政策調整後，北京市靈活就業人員、退休人員、居民醫保參保人員產前檢查費用報銷「從無到有」，補齊保障短板。政策合力減輕產前檢查費用負擔，加大生育保險支持，促進人口高質量發展。

這項新規有部分網民留言表示支持，但也有不少網民認為「政策暖心，但希望用不上，高齡生孩子太危險」、「退休金夠養娃才行啊」。但有網民嘲諷這是官方催不動年輕人生孩子就要中老年生育來拚生育率，「這樣的生育品質會好嗎？」

退休金 醫保 保險

