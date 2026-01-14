驢子1天片酬500元…河南600年古村成天然片場 雞鴨鵝當群演

河南一座古村不僅村民輪流入鏡，連雞、鴨、鵝、驢、馬等家畜也成為劇組爭相使用的「群演」，其中一頭驢的片酬一天高達500人民幣。(視頻截圖)

河南 登封市一座擁有600年歷史的古村，近年因短劇拍攝而引發關注。該村不僅村民輪流入鏡參與演出，連雞、鴨、鵝、驢、馬等家畜也成為劇組爭相使用的「群演」，其中一頭驢的片酬一天高達500人民幣(約72美元)，成為當地影視拍攝中最受矚目的「特殊演員」。

瀟湘晨報報導，這座位於登封市大金店鎮的袁橋村，保存完整的明清時期建築群，包括祠堂、古戲台、碉樓等，為影視拍攝提供了天然場景。隨著短影音與微短劇市場快速成長，製作方尋求低成本、具地方特色的拍攝地點，袁橋村因而逐漸轉型為固定拍攝基地，被外界稱為「豎店影視基地」。

網友紛紛評論「一個橫店一個豎店，這成本比橫店便宜吧」、「很好啊，有收入」、「這個群裡面的人長得可真齊整啊」。

村民指出，短劇拍攝多安排在農閒時段，參與演出的村民可獲得日薪補貼，收入雖不算高，但勝在穩定，且無須離鄉外出工作。動物「演員」同樣有酬勞，雞鴨鵝按出鏡次數計費，驢與馬因畫面需求高、數量有限，酬勞相對突出。劇組人員表示，這些動物未經特殊訓練，其自然行為反而符合短劇追求的真實感。

袁橋村基層幹部表示，影視拍攝為村莊帶來實質改變。過去長期外流的年輕勞動力，近年陸續返鄉投入拍攝相關工作，從群眾演員、場務協助到餐飲接待，形成初步產業鏈。數據顯示，近一年內村內已完成40多部微短劇拍攝，相關產業為村集體經濟帶來可觀收入。

據報導，短劇拍攝也同時帶動了地方消費，村內小吃、農產品與傳統手工藝透過影像曝光，提升能見度。

對於外界質疑短劇熱潮是否具備持續性，地方幹部指出，影視拍攝並非單一依賴，而是結合文化保存、就業機會與集體經濟的嘗試，未來仍將在保護古村風貌與居民生活前提下，審慎推動相關發展。

報導稱，在影像內容高度競爭的環境中，袁橋村以既有文化資源切入市場，為傳統村落探索出一條不同於觀光 開發的轉型路徑，其成效仍待時間檢驗，但短期內已為地方注入新的經濟動能。