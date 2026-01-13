廣東老師出1道題「選1字證明你非AI」 網友的答案精采

廣東老師出了一道題，吸引無數網友留言搶答。(取材自廣州日報)

中國一堂高中語文課近日在網路上掀起熱議。深圳一名高中語文老師在課堂上發起一次作文徵集，提問學生：「如果用一個字證明你不是AI ，你會選哪個？」這段課堂視頻在社交平台廣泛流傳，引發大量網友關注。老師最終共收到54份學生答案，內容不僅出人意料，也因高度貼近個人生命經驗而引發共鳴。

廣州日報報導，學生們給出的答案多圍繞情感、經驗與人性層面展開。有學生選擇「媽」，理由是機器人沒有母親；也有人選「急」，形容人在醫院等檢查結果時那種坐立難安的感受。另有學生選「慢」或「鈍」，認為人類願意為一朵雲、一束光停下腳步，即使效率不高。還有學生選擇「恨」，指出這種複雜、激烈、帶有痛感的情緒，並非AI能真正擁有。「悔」、「憾」、「痛」、「我」、「情」等字亦多次出現，被視為生命經驗的凝結，而非邏輯推演的結果。

報導進一步整理多名學生的具體文字說明。有學生以「信」為答案，認為機器只相信數據，人卻會相信未拆封的信裡藏著春天；選「愛」的學生指出，AI的愛只是文字，而人類的愛可以是一個擁抱。另有學生以「癡」形容人類理性中生長出的不理智，認為AI可分析執著，卻無法復刻心跳失序的瞬間。選擇「限」的學生則表示，AI的發展或許無限，但人的知識、記憶與生命皆有限，正因有限才顯得珍貴；選「我」的學生從字源出發，指出「我」並非程式碼，而是承載悲喜與記憶的存在。

視頻評論區同樣湧入大量網友回應。有網友選「雨」，笑稱這是童年作文的固定套路；有人選「解」，表示人遇到不懂的題目會先寫一個「解」字；也有網友選「生」，認為人會因自身誕生而產生情緒；另有人選「不」，理由是人會反抗，而AI會服從指令。還有網友感嘆，人隨心一句即可，本不需要標準答案。該提問持續引發討論，成為近期網路熱議話題之一。