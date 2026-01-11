比專業更專業？AI照片騙過5評委 竟獲中攝影賽首獎

我的頻道

中國新聞組／北京11日電
調高曝光後的「騎樓舊光」。（取材自封面新聞）
近日社交媒體上「一幅AI圖竟騙過5位評委，拿到攝影大賽第一」的帖子引發廣泛關注，隨後主辦方臨時將綜合獎第一名照片臨時替換成此前第二名的「陸家嘴」，而對於AI照片一事尚未有回應。

封面新聞報導，根據發帖網友稱，華住高端酒店品牌舉辦的「藝術MaxX·城市記憶攝影大賽」，獲得第一名的作品，拉曝光再放大看竟然是一張AI圖。該攝影大賽還請了5位專業評委給作品打分，評委中還不乏一些協會副會長等大咖。

報導指出，根據該網友所說，找到第42號作品「騎樓舊光」原圖，將亮度調大並將曝光調到過量曝光，明顯看到圖片右側的數個牌匾出現字體錯亂和字體生成不全。該網友稱，這是Al生成圖片的常見錯誤，一眼就可辨別圖片是AI生成的。還有其他例如老人提鳥籠的手指跟手掌連不起來、左側連續兩個涼茶鋪牌匾之類的露餡細節。

據報導，查看獲獎公示信息發現，該作品位於綜合獎項第一名，第二名為作品「陸家嘴」，攝影比賽評委「中國攝影家協會會員」、「上海市美術家協會會員」等專業評委共5人，評選方式由主辦方在約90張照片中進行初篩，再由專業評委評選。

「騎樓舊光」參賽圖。（取材自封面新聞）
AI

