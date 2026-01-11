在京刻小貓章暴紅 大爺不超時：明天再來，我得接孫子

老人刻的小貓章。（取材自環球網）

舊電動車 安靜地駛入北京街角，一位白髮、年近古稀的老人利索地停穩車、支起小攤，印石、刻刀、印泥依次擺開，托盤中漸漸鋪滿小貓、小狗、葫蘆等各式印章，椅子上夾住的「預約定製動物印章須知」在微風裡輕晃。不過片刻，攤位已被慕名而來的年輕人圍了一圈又一圈。

環球網報導，老人手握刻刀站在攤位旁，全神貫注地雕琢一塊青石，不到十分鐘，石面上便浮現出一只蜷縮睡覺的小貓；他就是因刻寵物 印章而意外走紅的「網紅大爺」。他表示，「平時都是刻完字，隨手刻個小動物當消遣。也不知道是哪位貴人，把我推到了這麼高的位置」。

報導指出，老人來自山東煙台，家鄉有刻章傳統，他自幼耳濡目染，也把它當成一生的愛好。他愛動物，家中宛如小小動物園：貓、狗、荷蘭豬、鸚鵡…但真正讓他沉澱下來的，仍是刻字這門手藝。寵物印章突如其來受關注，對此他有些許茫然：「現在小貓章火了，我那些字反而賣不出去了。」

走紅是否改變了什麼？報導稱，老人答得淡然而清醒：「一天就刻十個，不多做。接送孫子上學放學，才是我的正經工作。」對他而言，生活的重心從未偏移：早晨送孫兒到校，下午等在門口接他回家，其餘時間方可安心運刀。即便是周末固定出攤的午間兩小時，也嚴格始於12點、止於14點，「我是老花眼，刻久了眼睛吃力，身體才是第一位的」。

更令年輕人觸動的是他那套「任性」的交易規則：「東西收到，滿意再付款，給多少隨你心意。」報導說，每每面對顧客的詫異，他總是慢聲解釋：「你們年輕人賺錢不易，早出晚歸的。我退休 了，有養老金，擺這個攤就是為了『曬曬太陽』。要是你們花了錢還不稱心，那就沒意思了。」

陽光漸漸西斜，他收起刻刀，將石屑輕輕拂入小盒。攤前仍有人流連，他卻笑笑：「明天再來吧，我得接孫子了。」說著利落地收拾攤位，騎上那輛舊電動車，緩緩隱入胡同深處。