「死了麼」App售價8元 在中衝榜首 網：怎不叫「活著」

一款名為「死了麼」的應用程式因直白名稱暴紅。(App Store網頁截圖）

中國一款名為「死了麼」的付費App 近日悄然走紅。它的功能只有一個：為獨居人群提供安全預警。沒有鋪天蓋地的營銷，甚至沒有「體面」的名字，它卻在短短三天內衝上中國蘋果應用商店付費排行榜榜首，下載量迅速破10萬。這款定價8元人民幣（約1.1美元）、界面卻極簡到堪稱「寒酸」的「輕量化安全工具」，以一種從天而降的方式闖入公眾視野。

大公報報導，有網友認為App取名「死了麼」就如同外賣軟件App一樣簡單易懂；也有人覺得「死了麼」略顯「晦氣」，建議改名叫「活著麼」。然而就是這樣直白到近乎冒犯的名字，配合「每日簽到防失聯」的功能，「死了麼」像一面殘酷的鏡子，映照出中國獨居成年人內心深處小到生活安全、大到生死命題的關切，進而引發全網關於當代人生命價值與情感需求的深度討論。

「死了麼」App的核心功能直白且精準：為獨居人群提供安全預警服務。用戶只須設置緊急聯繫人，每日完成簽到，若連續多日未登錄簽到，系統便會自動發送郵件通知緊急聯繫人。App界面設計極簡，僅中間設置一個「簽到」按鈕，清晰標注預警規則，無多餘功能模塊。

這樣一款簡單到「另類」的應用，短時間內創下了驚人的市場成績：發布僅六小時，它就列位蘋果收費榜第55位；小紅書 一名博主發現後，便發帖對App進行介紹，相關筆記點讚數破萬，吸引更多人前往下載。從最初的免費下載，到調整為一元付費，再到迅速漲價至八元，即便付費門檻兩度上調，下載量依舊呈爆發式增長，直至登頂蘋果付費軟件排行榜榜首。

據了解，該App開發者是成立於2025年3月的月境（鄭州 ）技術服務有限公司，註冊資本僅10萬元，開發團隊由三名「95後」組成，日常通過遠程協作推進項目。

真正引爆輿論的，並非僅僅App功能本身。「死了麼」這個名字，令不少網友初見時感到不適，「太晦氣了」、「像詛咒」，「怎麼不叫『活著』」。但更多人則在短暫震驚後產生共鳴：「每天點一下，就當告訴世界我還沒死」。微博上，「獨居App死了麼被吐槽晦氣」的話題有超過1500萬的閱讀量，一場關於「獨居安全」與「死亡禁忌」的公共討論由此展開。

針對App取名爭議，蘋果官方客服9日表示，用戶若對App名稱不滿，可提供應用基礎信息，客服將同步至相關業務部門協調聯繫開發者處理。開發團隊成員呂先生10日表示，應用程序爆火後，他尚未收到有關部門的改名要求。

社交平台上大量與「獨居保平安」相關的需求，是呂先生和團隊開發這款App的初衷。呂先生表示，在中國，「死」這個字很少被提及，但死是每個人都必須面對的事情。「當人知道了自己死亡的結點，或許才可以更好地面對當下。」