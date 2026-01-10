這不是AI…兩隻狗騎電動車「雙載」上街 警：第一次遇到

我的頻道

中國新聞組／北京10日電
網友拍下的畫面。（視頻截圖）
近日有網友在江蘇淮安街頭拍到一隻寵物狗騎著電動三輪車，後座上還趴著一隻寵物狗的「雙載」奇景，視頻上傳網路後，不少網友直呼，狗會騎車還能載狗「成精了」、「狗界車神」、「真可愛」。有網友稱，這兩隻狗來自一名飼主，平時訓練狗上電動車並遙控牠們「騎車」上街，網友對此看法兩極。當地警方則稱正聯繫狗主人依法開罰。

據澎湃新聞報導，網友發布的視頻中，在一處交通繁忙的街頭，突然出現一隻白色小狗「騎車」經過，兩隻前腳還放在「機車」握把旁一個看板上，定睛一看，後座還趴著一隻黑色小狗，在車流中東張西望。只見白色小狗「駕駛」目不轉睛的盯著前方行駛，兩隻後腳就踩在「機車」踏板上，看來不是第一次「騎車」。

狗主人發布的寵物狗「雙載」騎車視頻。（視頻截圖）
相關視昨上了微博熱搜，不少網友留言評論：「成精了」，「我都沒注意到是狗狗在騎」，「電動車不用要鎖好啊，這樣不安全」，「一個敢開，一個敢坐」，「無證駕駛+沒戴安全頭盔，這『司機』和『乘客』都違規了」，「動物愈來愈像人了」，「是AI嗎」，「笑醒了」，「哈哈真可愛」，「我的天啊，不敢相信」，「神了，一個敢騎一個敢坐，還很得意的樣子」。

狗主人發布的寵物狗騎車視頻顯示，小白狗已不是第一次「騎車」上路。（視頻截圖）
也有網友這麼說：「不覺得好笑，覺得好危險，狗不安全，人也不安全。 養寵就好好養，可以嗎？」還有網友稱，找到了兩隻狗的狗主人發的視頻，「的確不是AI，但也不是什麽稀奇事，主人在旁邊，長期訓練加電動遙控而已」，「又是為拼流量」，「這居然不是AI」，「後面那隻狗狗看起來很害怕會掉下車，這涉及虐狗了吧」，「影響交通安全，應該開罰」。

當地警方對此回應稱，他們是第一次遇到這種情況，寵物狗在大街上騎電動車肯定是不允許的，目前正在聯繫狗主人。

寵物 電動車 AI

