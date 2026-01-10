「令人不適」？天津「紅線串鞋」展引熱議 美術館：已撤

部分網友認為「像在擺陣」令人不適。（取材自環球網）

一排排用紅線串聯的鞋子，在天津美術館的展廳裡蜿蜒成「足跡」。近日，天津美術館三層臨展「無極」中的主題空間「遠方」引發熱議，有網友表示，展陳令人不適，也有人覺得有創意。 1月8日，館方展陳部工作人員回應現代快報記者時表示，該展陳已於上周撤除，其餘展覽空間正常開放至1月18日。

現代快報報導，這場名為「無極・任戎－大型個展」的展覽自2025年11月29日起對外開放，共包含八個主題空間。其中，「遠方」以大量鞋款為視覺主體，男鞋、女鞋、童鞋被紅色絲線逐一連接，朝向同一方向排列，形成強烈的視覺動線。該場景被觀眾拍攝上傳至社群平台後，引發熱議。有網友表示「實在看不懂」、「令人不適」，也有網友認為「挺有創意的，背後是不是有什麼寓意」。

美術館展覽宣傳海報。（取材自環球網）

報導指出，「遠方」是藝術家對「遷徙與生存」這一人類母題的視覺詮釋。在創作陳述中，紅線串聯的鞋則被賦予「生命軌蹟的物質化符號」之意，代表血脈相連的精神紐帶。藝術家試圖透過鋼鐵、織品與紅線等材質的碰撞，建構一幅關於漂泊與歸依、個體與文明的精神圖景。 「希望透過生活中承載記憶的舊物，呈現人類逐水而居、向光而行的集體歷程。」相關創作筆記中寫道。

紅星新聞評論，「遠方」以大量鞋款為視覺主體，男鞋、女鞋、童鞋被紅色絲線逐一連接，朝向同一方向排列，形成強烈的視覺動線。該場景被觀眾拍攝上傳至社群平台後，就有了「令人不適」的聲音。

到底為什麼「不適」、「有什麼問題」，其實也說不太清楚。從社群平台的留言可以看到，密密麻麻的鞋子，被紅線穿起來，一些網友似乎讀出了「陰森」乃至迷信的含義。但創作陳述解釋，紅線串聯代表血脈相連，建構一幅關於漂泊與歸依、個體與文明的精神圖景。

一個作品無論抱持怎樣的初衷，最後會引發怎樣的解讀有時很難預料。那麼，引發一些讀者「不適」，倒也不算意外，觀眾總會有不同的口味與美感。

部分網友認為「像在擺陣」令人不適。（取材自環球網）

但因此就要撤除嗎？藝術的先鋒性、實驗性，必然包含對既有美學或多或少的突破。更何況事發地還是美術館，這是一個更應該富有包容性的地方。來這裡的觀眾也應抱持觀察藝術的認知前提。可惜的是，該展陳已被撤除。

評論認為，撤掉一件展品很容易，但撤掉的同時，也撤掉了一次審美交鋒與意義碰撞的機會，錯失了藝術創作與大眾意見彼此理解的可能。