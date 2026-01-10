一臉委屈的殘次品變爆款 義烏「哭哭馬」成馬年吉祥物

義烏產的「哭哭馬」委屈巴巴的表情戳中不少人。(取材自快科技)

原本只是一次生產失誤，卻意外捧紅了一款馬年吉祥物。近日，一隻嘴巴縫反、神情委屈的毛絨公仔「哭哭馬」在社群平台暴紅，從原本應被淘汰的「次品」，搖身一變成為馬年公仔市場的話題頂流，也再次展現義烏製造對市場風向的高度敏感。

綜合快科技、紅星新聞報導，事情源於浙江杭州一名網友網購馬年公仔，收貨後發現其中一隻嘴部縫線方向出錯，原本微笑的小馬瞬間變成一臉委屈、彷彿快哭出來的模樣。該名消費者原本只是向商家反映問題，並順手將照片分享到社群平台，沒想到這隻「哭哭馬」迅速引發大量轉發與討論。

不少網友直言，這匹表情「委屈巴巴」的小馬，比制式笑臉更有感染力。「一看就像打工後的自己」、「不完美但很真實」，相關留言不斷湧現。哭哭馬因此被視為一種能吐槽、解壓、療癒情緒的存在，成功戳中當代人在高壓生活下的情感共鳴。

隨著話題升溫，原本準備更換商品的商家，反而接到大量詢問「能不能買錯版哭哭馬」的私訊。有網友戲稱它是「隱藏款」、「限量款」，讓原本要被修正的錯誤，意外成為最吸睛的特色。

面對突如其來的市場熱度，義烏商家迅速調整生產策略。多名業者證實，這款公仔確實源於工人一時失手，但在確認需求後，工廠已連夜調整縫製方案，十多條生產線加班趕工，將「哭哭表情」正式納入設計。商家也承諾，即使訂單暴增，仍維持每隻約25人民幣(約3.6美元)的親民價格，不因暴紅而調漲。

業界人士分析，「哭哭馬」能夠一夕翻紅，關鍵不只在造型新奇，而是它展現了高度同質化商品中少見的「活人感」。在過度完美、過度包裝的市場環境裡，這種帶著瑕疵與偶然性的產品，反而更容易被消費者投射情緒，形成社交分享的話題。