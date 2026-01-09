我的頻道

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

主持政治局會議 習定調：十五五工作任務艱鉅繁重

特派記者陳政錄／北京報導
中共中央總書記習近平8日主持政治局常委會議。（新華社資料照片）
新年伊始，中共最高權力機關的常設機關中共中央政治局常委會8日召開會議，由中共總書記習近平主持並講話。會議指出，「十五五」時期中國發展環境面臨深刻複雜變化，工作任務艱鉅繁重，要堅持好、運用好、發展好黨的領導這一最大優勢，為中國式現代化建設提供根本保證。

新華社報導，中共中央政治局常務委員會8日全天召開會議，聽取中國全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報，聽取中央書記處工作報告。習近平主持會議並發表重要講話。

會議強調，今年是中共成立105年，「十五五」開局之年，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入貫徹中共20大和20屆歷次全會精神。

會議稱，要錨定「十五五」時期經濟社會發展的重大戰略任務，共同推進各領域工作，努力實現良好開局。以及樹立和踐行正確政績觀，加強中共黨組自身建設，認真履行全面從嚴治黨主體責任，切實增強自我革命的自覺性堅定性。

會議也說，新的一年，中共中央書記處要立足職責抓好指導展開中共黨內集中教育、完善黨內法規制度建設、群團組織建設和改革、持續整治形式主義為基層減負等任務落實，不折不扣把中共中央各項決策部署落到實處，要統一意志、形成合力，共同推進各領域工作，努力實現良好開局，高質量完成中共中央交辦各項任務。

新聞分析／李在明訪中：外交再平衡 經濟再校對

黨員進廟燒香迷信?違紀? 網友熱議 媒體釋疑了

