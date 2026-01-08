1碗40元卻是預製菜？和府撈麵被爆澆頭、湯底撕袋倒入

我的頻道

中國新聞組／即時報導
連鎖餐飲品牌「和府撈麵」近日捲入「是否為預製菜」的輿論爭議。多名網友反映，客單價約30到40元(人民幣)的和府撈麵，實際用餐時發現澆頭與湯底皆為袋裝產品，僅麵條為現煮，與消費者對「現熬湯、現炒澆頭」的印象存在落差，相關質疑迅速在網路發酵，引發對價格與餐食品質是否相符的討論。

綜合中國青年報、封面新聞報導，部分消費者指出，在門店可見後廚堆放大量塑料包裝袋，認為「花高價卻吃到類似預製麵」。對此，和府撈麵客服於1月7日回應稱，相關產品「符合國家標準」，澆頭由中央廚房統一配送，並不屬於預製菜；至於是否為當日配送，客服則表示對具體配送情況並不清楚。

依據市場監管總局於2024年3月發布的通知，預製菜的定義為「以一種或多種食用農產品及其制品為原料，使用或不使用調味料等輔料，不添加防腐劑，經工業化預加工（如攪拌、醃製、滾揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）製成，配以或不配以調味料包，符合產品標籤標明的貯存、運輸及銷售條件，加熱或熟製後方可食用的預包裝菜餚。」

相關規範亦指出，中央廚房製作並配送的餐食，並未被納入預製菜範疇。惟不少網友仍認為，實際操作方式與店內「熬湯」、「炒澆頭」等宣傳語形成明顯對比。

綜合媒體評論與網友意見，有聲音指出，技術定義與消費感受之間仍存在落差，消費者實際看到的是「撕開料包倒入碗中」，與想像中的現煮流程不同；爭議關鍵並非名稱，而在於資訊透明度。亦有媒體認為，若品牌一開始即清楚說明僅麵條現煮、湯料與澆頭由中央廚房配送，消費者自可依接受程度選擇，反之長期營造「現煮現熬」印象，則難以避免外界質疑與吐槽。

