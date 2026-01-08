荊州夫妻檔每晚炸澱粉腸1000多根 「年入百萬」登上熱搜

孫盼（右）和丈夫何理，以及岳母（左）在小吃攤忙碌。（取材自極目新聞）

日前一則「每晚炸澱粉腸1000多根，夫妻檔小吃攤年營收超百萬（人民幣，下同）」的報導引發網友關注，還有網友調侃「想辭職開小吃攤了」。隨著「年入百萬」的話題登上多個平台熱搜，位於湖北荊州市荊州區長新夜巷美食街的攤主何理表示，自己從未想過一夜暴富和成為「網紅」。

極目新聞報導，何理的小吃攤位於長新夜巷美食街A1號攤位，這裡正對著長江大學東校區的西二門，「去年搖號抽籤的攤位，運氣比較好，正對著校門，每天的人流量不斷。」

儘管是工作日的夜晚，小吃攤前排隊的食客依然絡繹不絕。何理說，節假日時，排隊的長龍經常從下午4時開始，一直持續到午夜，每天要炸1000多根澱粉腸和年糕。

一天炸1000多根，到底能否完成？對於網友的疑惑，何理列舉了具體數據：澱粉腸一箱約126根，從每天下午4時出攤，到次日凌晨，他要回收七、八個澱粉腸包裝盒。

「澱粉腸和年糕的單價都是3元，一天營業額3000多元，每天的進帳，微信 和支付寶 都有記錄。」何理坦言，妻子和小姨經營的廣式牛雜，一天賣出1000多元，還有進一步提升空間。

何理進一步解釋，3000多元的日進帳，需要炸1000多根，兩個炸鍋同時作業，「這都是極限狀態，再也多不了」。

有網友調侃「想辭職開小吃攤了」。對此，何理說，「年入百萬」的話題登上多個平台熱搜，這讓他和妻子昨夜輾轉難眠，「我和媳婦兒勤勤懇懇炸串，從未想過一夜暴富和成為『網紅』。」