艾菲爾電線塔、塞納河水溝 河南大爺拍「素顏巴黎」暴紅

中國新聞組／北京8日電
張大爺拍下的聖母院。(取材自紅星新聞)
張大爺拍下的聖母院。(取材自紅星新聞)

灰色的協和廣場、陳舊的聖母院、死氣沉沉的塞納河…來自河南的張大爺，因為在巴黎旅遊期間拍攝了「無美顏、無濾鏡」的巴黎照片意外暴紅。不少網友調侃「治好了巴黎病」、「主打一個真實」。

來源：新聞晨報

九派新聞報導，張大爺在去年11月6日回國，他參加了德國、法國、義大利等歐洲六國旅行老年團，全程12天，團裡40多個人。

張大爺7日回應，照片是去年10月底拍的，今年跨年開始，這組照片突然就火了。自己現在也沒有什麼特別的感覺，當時拍照片，也只是因為到了那裡，就讓旅行團裡的其他人幫忙順手拍了，也沒找角度，立刻就發了，自己也不會美顏，不會加濾鏡，算是現拍現發。

張大爺拍下的協和廣場。(取材自紅星新聞)
張大爺拍下的協和廣場。(取材自紅星新聞)

但偏偏就是這樣無美顏、無濾鏡的巴黎照片，讓網友看清了巴黎的真實面目。艾菲爾鐵塔被調侃像「電線塔」，塞納河被戲稱為「村頭水溝」。

報導指出，相關話題登上熱搜，讓不少網友笑稱「我的旅遊欲被抑制了」、「老輩子下手，果然沒輕沒重」。但也有網友說「外國人看萬里長城也只是道破牆」，不需要刻意上綱上限。

當日下午，張大爺和旅行社工作人員開直播說「巴黎還是很美的」，他們解釋只是拍攝當天在下雨，老年人不會構圖、修圖等。

張大爺旅遊拍下的「真實巴黎」。(取材自紅星新聞)
張大爺旅遊拍下的「真實巴黎」。(取材自紅星新聞)

義大利 河南 德國

