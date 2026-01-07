200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

河北石家莊一名網友近日發視頻稱，元旦當天有一名11歲的小男孩手舉厚厚一摞一元（人民幣，下同）紙幣到她家的鞋店買鞋，她經過詢問得知，小男孩專門攢了半年的零花錢，就是想給媽媽買一雙鞋當作生日禮物，暖心之舉讓店主直呼：「這孩子就是來報恩的。」

極目新聞報導，視頻畫面顯示，一名小男孩手裡拿著厚厚一摞一元紙幣，想要給媽媽買鞋當生日禮物，經過顏姓女店主詢問得知，小男孩的媽媽下個月過生日，為此他攢了半年的錢。

顏女表示，她在河北石家莊欒城區開鞋店多年，今年正好是第20年了，此前還從未遇到過類似的事。1月1日元旦當天下午5時左右，有兩名小朋友進店，其中一名小男孩手裡還舉著厚厚一摞一元紙幣，想要給他的媽媽買鞋，「小男孩當時數了數，那一摞一元紙幣大概有200多元錢」。由於擔心小男孩買鞋他的家長不知情，她因此詢問了小男孩，得知小男孩今年11歲，平時他的奶奶會給他零花錢，他為了給媽媽買生日禮物專門攢了半年的錢，買鞋前他也告訴了媽媽會送她一件禮物。小男孩經過挑選買了一雙小白鞋，想媽媽通勤穿舒服點，「我們店一般不打折，那天特意給小男孩打了折，他走的時候我還囑咐他把剩下的錢裝好」。

顏女說，一開始她並沒有將視頻發在社交平台上，只是把視頻給了她11歲的小女兒看，沒想到視頻發布後一夜爆火。有不少網友在評論區就店主是否應該收小男孩的錢展開了討論，有很多網友評論稱為什麽不甘脆送小男孩一雙鞋，甚至有網友私信辱罵她。

顏女因此再次發視頻回應網友的問題，表示她覺得小男孩攢錢為媽媽買鞋確實很有孝心、很懂事，但並不意味著他家裡條件不好，穿不起鞋，她也給小男孩打了折。事發時她也問過小男孩買鞋家裡是否知道，小男孩離開的時候她還特意囑咐如果媽媽不喜歡或者鞋碼不合適可以來退換。對於有網友說小男孩身穿衣服破舊的問題，她表示，那是小男孩喝牛奶 灑的污漬，並不是衣服破了。