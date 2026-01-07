我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突襲完委國換哪裡？預測市場加碼押注川普下個目標 這地方機率最高

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

中國新聞組／北京7日電
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

河北石家莊一名網友近日發視頻稱，元旦當天有一名11歲的小男孩手舉厚厚一摞一元（人民幣，下同）紙幣到她家的鞋店買鞋，她經過詢問得知，小男孩專門攢了半年的零花錢，就是想給媽媽買一雙鞋當作生日禮物，暖心之舉讓店主直呼：「這孩子就是來報恩的。」

極目新聞報導，視頻畫面顯示，一名小男孩手裡拿著厚厚一摞一元紙幣，想要給媽媽買鞋當生日禮物，經過顏姓女店主詢問得知，小男孩的媽媽下個月過生日，為此他攢了半年的錢。

顏女表示，她在河北石家莊欒城區開鞋店多年，今年正好是第20年了，此前還從未遇到過類似的事。1月1日元旦當天下午5時左右，有兩名小朋友進店，其中一名小男孩手裡還舉著厚厚一摞一元紙幣，想要給他的媽媽買鞋，「小男孩當時數了數，那一摞一元紙幣大概有200多元錢」。由於擔心小男孩買鞋他的家長不知情，她因此詢問了小男孩，得知小男孩今年11歲，平時他的奶奶會給他零花錢，他為了給媽媽買生日禮物專門攢了半年的錢，買鞋前他也告訴了媽媽會送她一件禮物。小男孩經過挑選買了一雙小白鞋，想媽媽通勤穿舒服點，「我們店一般不打折，那天特意給小男孩打了折，他走的時候我還囑咐他把剩下的錢裝好」。

顏女說，一開始她並沒有將視頻發在社交平台上，只是把視頻給了她11歲的小女兒看，沒想到視頻發布後一夜爆火。有不少網友在評論區就店主是否應該收小男孩的錢展開了討論，有很多網友評論稱為什麽不甘脆送小男孩一雙鞋，甚至有網友私信辱罵她。

顏女因此再次發視頻回應網友的問題，表示她覺得小男孩攢錢為媽媽買鞋確實很有孝心、很懂事，但並不意味著他家裡條件不好，穿不起鞋，她也給小男孩打了折。事發時她也問過小男孩買鞋家裡是否知道，小男孩離開的時候她還特意囑咐如果媽媽不喜歡或者鞋碼不合適可以來退換。對於有網友說小男孩身穿衣服破舊的問題，她表示，那是小男孩喝牛奶灑的污漬，並不是衣服破了。

牛奶

上一則

港創科局長登機前取消訪美 原因未公布 外界料攸關委內瑞拉

下一則

白鹿、鞠婧禕被做成換裝貼紙 網友：不尊重 律師：恐觸法

延伸閱讀

「格鬥女王」收大批男子私信自薦當男友 張偉麗回應了

「格鬥女王」收大批男子私信自薦當男友 張偉麗回應了
龍魚也能做「眼部醫美」 河北小伙免費為過背金龍治好斜眼

龍魚也能做「眼部醫美」 河北小伙免費為過背金龍治好斜眼
300元軟件可「無感知」監控員工 網轟：侵犯隱私

300元軟件可「無感知」監控員工 網轟：侵犯隱私
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火