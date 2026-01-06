湖北美術館火災 網熱議「陰謀論」：避免被追查藏品

我的頻道

中國新聞組╱北京6日電
湖北美術館失火，被網友質疑是為了掩蓋真品被掉包的事實。（bilibili視頻截圖）
湖北美術館失火，被網友質疑是為了掩蓋真品被掉包的事實。（bilibili視頻截圖）

多位網友3日發布影片稱，湖北美術館發生火災，現場照片顯示，美術館大樓可見明火，建築物上方濃煙滾滾。 3日下午，湖北美藝術館工作人員表示，建築內明火已撲滅，現場可以看到四周停有數輛消防車，美術館西北方拉起警戒線，有多名工作人員值守。

紅星新聞報導，3日晚，湖北美術館發布通報稱，1月3日14時25分許，湖北美術館辦公區三樓展覽策畫部辦公室發生火災。隨後緊急、消防、公安等部門立即趕赴現場進行滅火救援。明火於15時18分撲滅，過火面積約50平方米，無人員死亡。

美術館畫庫區、館藏作品和展陳區域未受影響。起火原因正在調查中。 4日凌晨，湖北美藝術館發布閉館公告稱，將對場館進行全面安全大排查，於2026年1月4日起臨時閉館，開放時間另行通知。

部分網友對於火災後「館藏零損失」的高效通報存疑，認為需公開辦公區與倉庫的具體防火隔離細節。也有聲音指出，館內多為現代藝術品（如雕塑、油畫），「非文物屬性」降低損失嚴重性，但官方僅強調安全未評估價值，未回應此爭議。

據了解，南京博物院去年底被踢爆受贈的明朝畫家仇英「江南春」圖卷流入拍賣市場，起拍價高達8800萬人民幣，前院長徐湖平更被舉報大規模盜賣文物，網友們從那時起就開始猜測，博物館會開始陸續「起火」，以遭到燒毀等理由避免被追查藏品。因此，湖北美術館3日的火災掀起熱議，不少人笑稱，「其他博物館、美術館該想什麼招數呢」、「再不動手就來不及了嗎」。

