我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特勤局：范斯俄州寓所遭入侵 一嫌被捕

馬杜洛搭直升機 押往紐約市受審

煙台酒樓又宰客 變質的螃蟹標58元/斤 給帳變58元/隻

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為涉事酒樓。(取材自揚子晚報)
圖為涉事酒樓。(取材自揚子晚報)

山東煙台蓬萊區餐飲店「老蓬萊酒樓」曾於2024年因「天價打包袋事件」「打包塑料袋10元(人民幣，下同)約一個」事件登上熱搜，引發輿論關注。事隔一年多，近日再有消費者指控，該店去年因十一黃金周期間存在菜單價格前後不一、海鮮疑似變質、飲料過期等問題，並稱向相關部門投訴後未獲有效回應。對此，當地官方回應已了解情況，市場監管部門正展開調查。

綜合揚子晚報、紫牛新聞報導，多名網友近日在社交平台發帖稱，2025年十一假期期間前往老蓬萊酒樓用餐，發現店內提供的紙質菜單與牆面菜單價格不一致。其中一道「魚鍋餅子」，店家介紹時稱每斤88元，結帳時卻變為128元一份，且未當面過秤。顧客反映，店員介紹該菜使用多種雜魚，但實際端上桌後發現主要食材為市面上10元3斤價格低廉的冷凍鱍魚。顧客當場提出質疑後，店家才承認實際用料情況。此外，顧客還指出部分海鮮口感異常，生蠔新鮮度不足，與店家宣傳不符。

顧客稱螃蟹根本不能吃，已經變質了。(取材自揚子晚報)
顧客稱螃蟹根本不能吃，已經變質了。(取材自揚子晚報)

報導還提到，消費者在點螃蟹時，店家最初表示價格為每斤58元(約8美元)，結帳時卻按每隻58元計算，且兩隻大小不同的螃蟹價格相同，結帳時一度被算成每隻68元，經顧客指出後才更正。更令顧客不滿的是，上桌後發現螃蟹已明顯變質，蒸煮後出現異味與黑色湯汁，要求退換時未獲店家處理。

另有顧客指出，店內提供的飲料標示已過期半年，事後向店家反映，老闆矢口否認，稱飲料是他們自己帶的。顧客接著問「飲料如果不是店裡的，為什麼收錢？」，老闆聽到這句話立刻躲開不理。顧客隨即向相關部門投訴，但截至目前仍未收到明確處理結果。

煙台市蓬萊旅遊度假區管理委員會1月4日回應表示，已掌握相關情況，區委區政府高度重視，因事件屬市場監管職責範圍，已由當地市場監督管理部門介入調查取證，目前案件仍在辦理中，後續將依調查結果依法依規處理。

顧客收到的帳單。(取材自揚子晚報)
顧客收到的帳單。(取材自揚子晚報)

上一則

山東銀行員假期嫖娼 6年後被解雇合理嗎？ 高院作出判決

下一則

美接掌委國石油恐衝擊對中出口 外交部：利益依法受保護

延伸閱讀

鏡裡煙花（一四）

鏡裡煙花（一四）
方媛貴氣現身上海 刷卡買金飾像買菜

方媛貴氣現身上海 刷卡買金飾像買菜
不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」

不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」
龍蝦、牡蠣、螃蟹... 新英格蘭高檔海鮮接連遭竊

龍蝦、牡蠣、螃蟹... 新英格蘭高檔海鮮接連遭竊

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班