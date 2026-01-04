商務部2026「購在中國」促進內需消費 上海打頭陣

2026「購在中國」暨新春消費季啟動儀式在上海舉辦。(取材自上海發布微信公眾號)

促進中國內需消費活動，上海打頭陣，3日舉行新春消費季啟動儀式，中國商務部 長王文濤表示，商務部將繼續組織相關活動，聚焦各種消費主題。

據上海市人民政府新聞辦微信 公眾號「上海發布」顯示，2026「購在中國」暨新春消費季啟動儀式3日在上海舉辦。中國商務部部長王文濤、上海市長龔正出席並致辭。

王文濤在致辭中表示，「購在中國」是商務部深入實施提振消費專項行動的具體舉措，去年啟動以來取得積極成效。2026年商務部將繼續組織開展「購在中國」系列活動，聚焦商品消費、服務消費、消費場景三大主題，在全國舉辦「樂購新春」、精品消費月、國際消費季等專題活動，支持各省和國際化消費環境建設試點城市舉辦活動。

王文濤表示，透過主題統一、特色鮮明的活動矩陣，營造濃厚消費氛圍，激發消費市場活力。作為2026「購在中國」的重頭戲，商務部將會同相關部門舉辦「樂購新春」春節 特別活動，組織各地圍繞「吃住行游購娛」全鏈條。

龔正在致辭中表示，消費是拉動經濟增長的主動力，是滿足人民美好生活需要的重要途徑。過去一年，上海深入推動文旅商體展聯動，消費呈現出積極向上的良好態勢。