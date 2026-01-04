配合佛教「去商業化」 峨眉山寺院永久免費開放

2026年1月1日起，峨眉山全山寺院將永久免費開放。(取材自峨眉山景區)

中國「四大佛教名山」之一的四川峨眉山佛教網消息，為配合政府「建成峨眉山世界級旅遊景區、爭創全國百強縣」的總體目標，感恩廣大信眾遊客長期以來對峨眉山佛教文化事業的支持，經峨眉山佛教協會研究決定，自2026年1月1日起，峨眉山全山寺院(報國寺、萬年寺、伏虎寺)將免收香花券（門票），向海內外信眾遊人永久免費開放。有評論指出，峨眉山寺廟免門票是為「去商業化」樹立榜樣。另外，中國佛教協會日前通過新規定，住持同一場所連任不得超過兩屆。

文匯報報導，該消息指出，旗下的各片區寺院要按照峨眉山佛協相關規定，堅持做好服務，引導信眾、遊客文明敬香、平安祈福，共同維護清莊嚴的禮佛環境。同時，按照峨眉山佛教協會的要求，每日須統計報送進入寺院的信眾和遊客人數。

另外，大眾入寺禮佛、參觀，請自覺遵守寺院管理規定，維護遊覽秩序，注意遊覽安全，保護寺院文物遺蹟，愛護公共設施，文明參觀遊覽。

另據澎湃新聞報導，中國佛教協會上月27日通過「漢傳佛教活動場所主要教職任職辦法」，即日起寺廟住持每屆任期五年，在同一佛教場所連續任職不得超過兩屆，累計任職不超過三屆，而且每屆任期屆滿後，應對其進行財務審計。此舉被認為是針對少林寺 前方丈釋永信 長期把持寺務引發腐敗醜聞的改革措施。

該辦法一共18條，其中規定「住持的產生必須貫徹民主協商、選賢任能的原則」；教職人員十人或以上的佛教場所住持，「每屆任期五年，同一佛教活動場所連續任職不超過兩屆，累計任職不超過三屆。」

新辦法又規定，住持每屆任期屆滿後，應對其進行財務審計。財務審計不及格者，不得連任。

在同一佛教活動場所連任住持十年或以上者，除有特殊情況外，任期屆滿後不得連任。住持任期屆滿後，到其他佛教活動場所擔任住持的，其任期重新計算。

去年7月，河南 少林寺方丈釋永信因涉嫌刑事犯罪被帶走調查。寺方通報稱其涉嫌挪用侵占項目資金寺院資產，嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。釋永信自1999年起擔任少林寺方丈長達26年，被冠以「少林CEO」稱號。