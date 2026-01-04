我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

配合佛教「去商業化」 峨眉山寺院永久免費開放

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年1月1日起，峨眉山全山寺院將永久免費開放。(取材自峨眉山景區)
2026年1月1日起，峨眉山全山寺院將永久免費開放。(取材自峨眉山景區)

中國「四大佛教名山」之一的四川峨眉山佛教網消息，為配合政府「建成峨眉山世界級旅遊景區、爭創全國百強縣」的總體目標，感恩廣大信眾遊客長期以來對峨眉山佛教文化事業的支持，經峨眉山佛教協會研究決定，自2026年1月1日起，峨眉山全山寺院(報國寺、萬年寺、伏虎寺)將免收香花券（門票），向海內外信眾遊人永久免費開放。有評論指出，峨眉山寺廟免門票是為「去商業化」樹立榜樣。另外，中國佛教協會日前通過新規定，住持同一場所連任不得超過兩屆。

文匯報報導，該消息指出，旗下的各片區寺院要按照峨眉山佛協相關規定，堅持做好服務，引導信眾、遊客文明敬香、平安祈福，共同維護清莊嚴的禮佛環境。同時，按照峨眉山佛教協會的要求，每日須統計報送進入寺院的信眾和遊客人數。

另外，大眾入寺禮佛、參觀，請自覺遵守寺院管理規定，維護遊覽秩序，注意遊覽安全，保護寺院文物遺蹟，愛護公共設施，文明參觀遊覽。

另據澎湃新聞報導，中國佛教協會上月27日通過「漢傳佛教活動場所主要教職任職辦法」，即日起寺廟住持每屆任期五年，在同一佛教場所連續任職不得超過兩屆，累計任職不超過三屆，而且每屆任期屆滿後，應對其進行財務審計。此舉被認為是針對少林寺前方丈釋永信長期把持寺務引發腐敗醜聞的改革措施。

該辦法一共18條，其中規定「住持的產生必須貫徹民主協商、選賢任能的原則」；教職人員十人或以上的佛教場所住持，「每屆任期五年，同一佛教活動場所連續任職不超過兩屆，累計任職不超過三屆。」

新辦法又規定，住持每屆任期屆滿後，應對其進行財務審計。財務審計不及格者，不得連任。

在同一佛教活動場所連任住持十年或以上者，除有特殊情況外，任期屆滿後不得連任。住持任期屆滿後，到其他佛教活動場所擔任住持的，其任期重新計算。

去年7月，河南少林寺方丈釋永信因涉嫌刑事犯罪被帶走調查。寺方通報稱其涉嫌挪用侵占項目資金寺院資產，嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。釋永信自1999年起擔任少林寺方丈長達26年，被冠以「少林CEO」稱號。

釋永信 少林寺 河南

上一則

香港六合彩新年金多寶 億元頭獎1.5注瓜分

下一則

香港宏福苑災民入住青年宿舍2周接遷離令 無奈嘆：被當球踢

延伸閱讀

「覺悟」一路同行 僧侶為和平而走66天抵喬州

「覺悟」一路同行 僧侶為和平而走66天抵喬州

佛教僧侶隊伍24人+1狗為和平而走 德州出發69天抵喬州

佛教僧侶隊伍24人+1狗為和平而走 德州出發69天抵喬州
聚焦AI 佛教團體展現願景

聚焦AI 佛教團體展現願景
教堂與寺院

教堂與寺院

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境