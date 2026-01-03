天安門牆畫成打卡熱點 河南小村元旦湧5萬人 小賣部業績翻10倍

吳承言創作的河南天安門牆畫，吸引許多人前往拍照。(取材自極目新聞)

元旦連假期間，河南 商丘一個過去鮮少被外界注意的鄉村，因一幅巨型「天安門 」牆畫意外暴紅。位於商丘市的吳營村，短短數日內湧入大量遊客，地方媒體與村民估算，元旦當天進村人次高達5萬人，讓這座以老年人口為主的村落，罕見出現人潮如織的景象。

極目新聞報導，清晨8點不到，村口的小賣部已開始忙碌。經營30多年的李姓老闆娘把AD鈣奶、飲料與零食擺到門前，準備迎接遊客。她回憶，元旦當天村路一度被人潮堵塞100多米，長達三、四個小時幾乎無法通行。僅靠販售飲料與小玩具，小賣部單日營業額就達4000元(人民幣，下同，約577美元)，約為過往的10倍。

這樣的轉變，對吳營村而言並不尋常。李老闆表示，過去多年村裡年輕人外出打工，留下的多是老人，小賣部平日一天賣幾百元已算不錯。真正的轉折，始於2025年3月。當時，村民吳承言創作的哪吒牆畫在網路走紅，吸引遊客持續進村兩、三個月，高峰期單日人流接近10萬人，小賣部與臨時攤販的生意隨之水漲船高。

此次再度引爆話題的，是吳承言為圓村中老人「親眼看看天安門」的心願，在村內牆面繪製的巨幅天安門畫作。畫作完成後，不少老人專程前來拍照留念，相關影像在社群平台擴散，迅速引發關注。元旦當天，除固定店家外，村內也出現多個臨時攤位，販售烤腸、小吃等商品，有攤販透露，單日營業額約2000元，且村內並未統一收取攤位費。

據報導，39歲的吳承言是土生土長的吳營村人，自幼熱愛繪畫，初中畢業後系統學習美術，曾連續多年報考中央美術學院未果，但始終未放棄創作。近年他投入鄉村牆體繪畫，至今已在本村完成四、五十幅作品，題材多為偉人肖像與知名景點，深受村中長者喜愛。他表示，希望透過畫筆，讓不便遠行的老人也能「看到世界」。