「72歲奶奶」上台跳霹靂舞比27歲的靈活 真相令人傻眼

中國新聞組／北京2日電
視頻中的年長者上台跳舞，動作靈活。（視頻截圖）

安徽一名網友近日發布一條「72歲奶奶上台跳舞」的視頻，引發廣泛關注，視頻中的年長舞者跳著霹靂舞，動作行雲流水，不少網友驚嘆：「老奶奶真的72歲嗎？關節比27歲的還靈活。」

極目新聞報導，影片顯示，該老年舞者上身穿著紅色棉衣，頭上戴著頭巾，兩鬢白髮清晰可見；當舞者隨音樂跳動時，台下觀眾瞬間被吸引。跳舞過程中，舞者還有如鯉魚打挺的動作，不過走路時步履蹣跚。

據了解，該影片發布僅三天時間，就獲得超90萬次點讚，被轉發275萬次。不少網友在影片留言區留言：「剛開始還以為是年輕人裝的，沒想到是真老奶」、「這奶奶比我靈活多了」。不過也有網友在留言區表示，一定是年輕人扮演的。

影片發布者王女1日表示，這段影片拍攝於2025年12月28日，當時她受邀到阜陽界首市一鄉鎮演出，老奶奶跳舞是其中一個節目，「我一開始以為這是真的老奶奶在跳舞，這個節目結束後才知道是一名男子扮演的，他跟我們不是一個演出團隊的。」

扮演老奶奶跳舞的謝姓男子表示，他今年50歲，扮演老奶奶跳舞已經有一、兩年時間，專門接農村紅白喜事的商業演出，「社交平台上很多人模仿老人，我覺得模仿老人跳舞在農村很受歡迎，所以我經常在農村觀察老人的言行，還自學了霹靂舞。」

謝男說，2025年12月28日是一對新人結婚，他受邀前去演出，「我在台下就開始演老人，跟主持人說我要上去跳舞，當時台下一位觀眾看我年紀這麼大，拉著我不讓我上台，擔心出事，後來我跟他說是演出他才放手」。

