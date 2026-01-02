元旦上海1551對登記結婚 20年來單日最高

武昌區婚姻登記處「為愛加班」，新年第一天為169對新人辦證。（取材自極目新聞）

1月1日是新年第一天，成為許多新人締結良緣的優選之日，上海全市當天共辦理結婚登記1551對，湖北省武漢 市武昌區婚姻登記處也「為愛加班」，新年第一天為169對新人辦證。

綜合媒體報導，1日上午10時，位於「中國第一高樓」上海中心大廈52層的朵雲書院·旗艦店內，全國首家深度融合婚姻文化與郵政 服務的雲端愛情郵局「申愛郵局」正式揭幕，為上海這座城市再添一枚閃亮的愛情地標。從幸福路到甜愛路，再到上海中心52層，一個個婚登新地標正連點成線，勾勒出上海日益清晰的「甜蜜地圖」。

據上海市民政部門資料，全市1日共辦理結婚登記1551對，為20年來元旦單日結婚登記量最高值。其中，共接待外省市新人896對，占登記總量的57.8%。

去年5月10日起，新修訂的「婚姻登記條例」施行，婚姻登記實現全國通辦，新人領證不再需要戶口本。數據顯示，自「條例」施行至去年12月21日，全市累計辦理結婚登記約12.1萬對，相較往年明顯增長。

當天，武漢市武昌區民政局婚姻登記處「為愛加班」，聯合心能量心理咨詢中心舉辦「扭結同心，煙火年年」元旦迎新春婚俗文化主題活動，推出一系列充滿儀式感的互動環節，為新人們的幸福時刻增添了濃厚的儀式感。

在活動現場的手工體驗區內，五彩繽紛的扭扭棒整齊擺放，成為新人們編織幸福的「魔法道具」。新人們在工作人員的引導下，默契配合，一根根普通的扭扭棒被彎折、纏繞、固定，化作一朵朵造型別致的「煙花」。

「新年第一天和她一起親手做『煙花』，很有意義，希望今後的婚姻生活像煙花一樣璀璨浪漫。」江西的冷先生一邊展示著手中的作品，一邊激動地分享著自己的感受。

當天，武昌區共為169對新人辦理結婚登記。