新年沒看到日出…武漢景區寵遊客 摩天輪「爆改」變太陽

中國新聞組／北京2日電
武漢景區把摩天輪「爆改」人造太陽，彌補遊客看不到新年日出的遺憾。（取材自湖北日報）

1月1日清晨6時許，武漢東湖「淩波追光」新年專線遊船緩緩駛離楚風園碼頭，帶領近300名遊客迎接新年第一縷晨光。然而因為天氣不佳，太陽遲遲未露面，就在遊客失望之時，對岸竟浮現出一輪朦朧的紅色光暈，原來，這活動主辦方的「寵遊客」操作。

極目新聞報導，按照「淩波追光」行程，船隻將在7時左右抵達東湖湖心，迎接新年日出的浪漫。然而，天空陰雲氤氳、細雨微蒙，太陽遲遲未露面。就在此時，有遊客望向窗外忽然驚呼：「看，遠處好像有朝陽！」當遊船行至淩波門碼頭附近時，對岸磨山方向竟浮現出一輪朦朧的紅色光暈。

原來，這是活動主辦方特意安排的「彩蛋」，利用磨山腳下「東湖之眼」摩天輪巨型顯示屏模擬出黃紅漸變的光效，在湖岸遠觀如同太陽初升，彌補了天氣帶來的遺憾，也成了遊客鏡頭中獨特的新年背景。

紅星新聞指出，工作人員表示，景區把摩天輪「爆改」人造太陽，這是日出前臨時聯繫做的，「主打一個寵遊客」。

據報導，出發前還因天氣感到遺憾的陳女士舉著手機，不斷拍攝那輪溫柔的「人造太陽」，身旁的孩子興奮地指向窗外盤旋的鷗鳥。乘船遊客都表示主辦方很貼心，「很照顧我們的情緒價值。」

此外，來自武漢本地的熱乾麵樂隊也跟隨遊客一同行至湖心，帶來多首武漢方言原創曲目，遊船秒變音樂舞台。成群紅嘴鷗追著船舷盤旋飛舞，牠們時而掠水激起層層漣漪，時而振翅衝向天際，與遊客共赴這場破曉之約。船票內還包含一份湖濱客舍訂製早餐，讓遊客在領略美景後，又能品味地道又別致的湖北風味。

武漢景區把摩天輪「爆改」人造太陽，彌補遊客看不到新年日出的遺憾。（取材自九派新聞）

