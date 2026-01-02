爬泰山有新利器 景區引進「爬樓機」網：整兩個抬轎的吧

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
中國海洋大學教授陳旭光團隊正在泰山紅門景區處測試步進踏面式爬樓機。（視頻截圖）
為讓更多人感受「登泰山而小天下」的成就感和壯麗山景，近年泰山景區先後引進登山助力機器人、駄物機器狗等AI人工智能）設施，近日又將迎來新成員，有團隊在泰山景區測試「爬樓機」登泰山，今年有望落地，未來可廣泛適用於老年及殘障人士出行、救援、物流運輸等領域。

據羊城晚報報導，2025年12月30日，中國海洋大學陳旭光教授團隊在泰山紅門景區處測試步進踏面式爬樓機。該團隊將深海採礦車可變履齒快速行走技術遷移至民用領域，首創步進踏面式爬樓技術。目前踏面式接觸原理樣機已驗證，第三代樣機正組裝測試，今年有望落地。

目前已有民眾自帶爬樓機爬泰山。（視頻截圖）
此前，登山助力機器人、機器狗已在崗工作，活躍於泰山之上。

2025年2月1日，登山助力機器人在泰山景區「上崗」，可通過仿生學原理及AI算法技術，為登山者提供腿部助力，敏銳感知遊客的行走狀態和身體姿態。

在泰山各補給點與客棧附近，由機器狗（四足機器人）組成的「泰山汪汪隊」身負物資，開啟充滿挑戰的「硬核打工」之旅。按照預設路線和指令，機器狗靈活避開行人和障礙物，準確無誤地將貨物送到指定地點。送貨途中，若有遊客投來好奇的目光，它們便輕擺身體。

機器狗馱物上山。（取材自極目新聞）
泰山文旅物業工作人員表示，機器狗的靜態最大承載力達120公斤，滿電能續航4到6個小時，充一次電大約需要1小時，主要運用在南天門區域負責垃圾運輸等工作。根據測試，機器狗負重從泰山山腳下的紅門出發，到達山頂最多只需兩個小時，而登山遊客一般需要4到6個小時。

不過不少網友看了「爬樓機登泰山」視頻，有人覺得「這個設計真牛」、「好厲害」、「這麼多輔助工具還無法登頂泰山就是個人問題了」；也有人認為速度太慢，「這爬上去是不是明年了」、「本來5小時登頂，用這個2天」、「這個要是壞了掉下去不是更慘」；有網友則建議「長著擔架的機器人做不到嗎？」、「要不整兩個抬轎子的機器人吧」。

