龍魚也能做「眼部醫美」 河北小伙免費為過背金龍治好斜眼

中國新聞組／北京2日電
小龍哥漁場的比賽級龍魚。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
龍魚也能做「醫美」。河北一名90後養魚人因為愛魚，為讓自己目前擁有的上萬條觀賞魚都能生活在最佳狀態，非出身獸醫專業的他，自行研發了針對觀賞魚類的各種免費手術，近日他分享了成功為一名魚友一條價值3萬元（人民幣，下同）的過背金龍魚治療「斜眼」的手術過程，受到大批網友關注。

據封面新聞報導， 小龍哥來自河北，從小喜愛養魚，至今已與觀賞魚打交道10多年。畢業後，他將所有積蓄投入養魚事業，從家中的10幾個魚缸、幾十條魚起步，逐步發展成如今擁有上萬條觀賞魚的養殖場，飼養龍魚、虎魚、虹魚、薩伊藍等多種名貴品種。

小龍哥表示，龍魚價格差異顯著，從入門級的數百元到比賽級的數萬元甚至數十萬元不等，具體取決於品相、體型和年齡。每一條魚都獨一無二，從日常養護到品相管理，自己已總結出了一套成熟的經驗方法。

小龍哥給龍魚做手術。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
視頻中的過背金龍魚來自河北滄州的一名粉絲，飼養已超過10年，市場價值約3萬元，「再不處理，眼睛可能會愈來愈歪」，小龍哥說，這條龍魚出現「斜眼」，主要是由於魚缸內光線長期不均，導致龍魚習慣單側視物，眼部脂肪逐漸堆積形成，可能引發更嚴重的眼部問題，手術通過去除多餘脂肪並適當回填，可使魚眼恢復自然角度。

手術過程尤為關鍵。他先將魚引入透明袋，加入少量麻醉液使其短暫昏迷後移至自製蓄水的手術台，術中持續沖水保持眼部濕潤，操作時仔細避開神經與血管，完成脂肪調整。手術完成後，還需要喚醒魚並觀察狀態，確保其安全恢復。「這不是隨便就能做的，我也經歷過多次失敗」，小龍哥說，他始終把魚的安全放在首位。

隨著視頻走紅，不少網友好奇：會不會損傷魚眼？脂肪會不會脫落？如何收費？小龍哥解釋，龍魚眼睛內部布滿神經和毛細血管，操作稍有不慎就可能導致失明。麻醉後，龍魚狀態會短暫下降，但幾個小時後即可逐漸恢復，3天左右能夠正常進食，只要手術角度控制得當，脂肪不會脫落，10天左右就能自然癒合，不會影響整體狀態或壽命。

關於費用，他明確表示：手術本身不收費，外地客戶收取2000元到3000元交通費，從自家漁場購買的客戶則可享受免費售後服務。提供這項服務最初是為了解決自家售出龍魚可能出現的眼部問題，幫助顧客提升龍魚品相與價值，沒想到視頻會受到如此多關注。他強調，分享視頻並非為了博取眼球，希望藉此與更多愛魚人士交流經驗，「一起把魚養得更好」。

