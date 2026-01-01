青島保時捷女銷冠破紀錄 去年賣192輛 連三年共賣532輛

青島保時捷女銷售2025年再奪銷冠，一年賣192台車破紀錄。(取材自揚子晚報)

青島保時捷女銷售牟倩文12月31日發文收官2025，報出自己一年來的業績，其中新車訂單175台、二手車 訂單17台，2025年總共賣出192台保時捷，突破她過去兩年的業績，牟倩文表示「所願必得如願以償」；據悉，她曾憑藉2023年、2024年連續兩年賣出170台保時捷，多次登上全國熱搜。

青島新聞網報導，牟倩文已連奪三年保時捷銷冠。2024年1月，「山東女銷售一年賣出170輛保時捷」的話題曾登上微博 熱搜，一位名叫Molly的銷售，2023年共賣出170輛車。2025年1月，Molly再次曬出自己的2024年戰績，稱在2024年12月31日下午完成最後一輛簽訂，2024年共賣出170輛保時捷，連續兩年賣出170輛。她還在直播中表示：「23年賣了170輛，24年賣不到的話是種恥辱」。

2025年的最後一天，牟倩文結算今年業績，總共賣出192輛保時捷，打破自己前兩年的紀錄。

九派新聞報導，2025年1月7日，牟倩文受訪時曾表示，「2024年我是保時捷整個中國北區的銷冠，今年賣了170台，這個數據是真實的。24年10月的單月成交量有27台，最多一天賣出四台」。

今年2月，牟倩文在社交媒體發文稱自己被「造黃謠」並已報警，引發熱議。牟倩文表示，當時造謠視頻不斷發酵，暴漲至900多萬瀏覽量，自己當天就去報警，立案後仍在繼續追查。牟倩文發文稱，自己的照片遭盜用並被惡意剪輯拼接成不雅視頻發在外網，說她「賣車就是陪睡」。

牟倩文表示，此前也曾遭遇過網友對其業績的質疑，她也多次發視頻澄清，稱170輛的年銷量確實是真的，自己的客戶中有六、七成是女性，並沒有私下跟客戶出去吃飯的行為。