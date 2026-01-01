我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

保障措施3年 中國對進口牛肉配額外加關稅55%

記者陳湘瑾／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國商務部對進口牛肉實施保障措施的裁定，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施。圖為上海一家超市的店員在推銷牛肉。（新華社）
中國商務部對進口牛肉實施保障措施的裁定，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施。圖為上海一家超市的店員在推銷牛肉。（新華社）

中國商務部昨日對進口牛肉實施保障措施的裁定，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施，對規定數量之外的進口牛肉在現行適用關稅稅率的基礎上加徵55%關稅，主要影響國家為巴西、阿根廷、烏拉圭、紐澳與美國。

商務部經過一年對進口牛肉進行保障措施立案調查後，據公告，調查機關裁定，進口牛肉數量增加，大陸產業受到嚴重損害，且進口產品數量增加與嚴重損害之間存在因果關係。商務部根據調查結果，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施。保障措施實施期限為三年，自今日起實施。

中國國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，對規定數量之外的進口牛肉在現行適用關稅稅率的基礎上加徵55%關稅。配額數量列舉的國家依照數量分別是巴西、阿根廷、烏拉圭、紐西蘭、澳洲、美國，以及其他國家和地區，加總為兩百餘萬噸。其中在第一年，巴西的配額數量為110.6萬噸、紐西蘭20.6萬噸、美國為16.4萬噸。

公告特別指出，保障措施實施期間，「中澳自由貿易協定」中規定的牛肉特殊保障措施暫停實施；而對於原產於發展中國家或地區的產品，若進口比率不超過3%，且這些國家與地區進口份額總計不超過9%，則不適用保障措施，這些國家主要集中在亞非拉美地區。

據中新社，中國畜牧業協會副秘書長劉強德介紹，2024年中國牛肉進口較2019年增幅達到73.2%，且進口價格顯著低於中國市場價格，對中國肉牛產業造成嚴重衝擊。影響已從養殖環節蔓延至上游飼草料供應及下游屠宰加工全產業鏈。劉強德認為，盡快實施保障措施能合理調控進口規模和節奏，有利於穩定產業預期，為相關產業贏得調整機會。

關稅 商務部 巴西

上一則

安世半導體爭議仍未止 中國商務部籲荷方糾正錯誤

下一則

彭博：中履諾買美大豆 至少800萬噸 達協議量2/3

延伸閱讀

全球迎新年 告別川普關稅加薩停火與國際動盪年

全球迎新年 告別川普關稅加薩停火與國際動盪年
「產業受到損害」中公布規定數量之外進口牛肉加關稅55%

「產業受到損害」中公布規定數量之外進口牛肉加關稅55%
富國銀行：物價將漲 可補齊生活必需品 尤其這類商品

富國銀行：物價將漲 可補齊生活必需品 尤其這類商品
反映關稅…物價上漲在即 富國銀行：家居用品快囤貨

反映關稅…物價上漲在即 富國銀行：家居用品快囤貨

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？