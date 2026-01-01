我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

中3個小伙「史上最快暴富」 創立AI公司獲Meta天價收購

中國新聞組／北京1日電
三個中國小伙創立的AI公司，被查克柏格收購。(取材自每日經濟新聞)
三個中國小伙創立的AI公司，被查克柏格收購。(取材自每日經濟新聞)

12月30日，臉書母公司Meta宣布砸重金買下AI初創公司Manus，為AI市場投下震撼彈。這筆天價收購，也讓外界注意到了這間由三個90後中國小伙創立的公司。Manus創始人肖弘畢業於華中科技大學，並非AI科班出身，卻和天才少年季逸超、張濤僅花了不到十個月時間，就使Manus從被質疑到被追捧，其估值不到3年增長逾142倍，還讓臉書CEO查克柏格掏出超20億美元（約人民幣140億元）天價買下，三人「草根逆襲」堪稱史上最快暴富。

綜合每日經濟新聞、功夫財經報導，此併購案交易金額之巨，僅次於當年對WhatsApp和今年對Scale AI的收購；速度之快，顯現Meta掌門人查克柏格的急迫與決心。查克柏格不惜重金買下的是通往AI下一個時代——「通用智能體時代」的頭等艙船票。

Manus源自中國創始團隊，其核心產品是一款能自主執行研究、編碼等複雜任務的「AI智能體」。自今年3月發布以來，Manus在不到十個月的時間裡迅速崛起，於12月17日宣布其年度經常性收入（ARR）已突破1億美元，成為AI應用領域的「現象級」產品。其估值從種子輪後的1400萬美元到超20億美元，不到3年的時間增長逾142倍。

Manus創始人肖弘是一位90後中國小伙，畢業於華中科技大學，並非出自清北或藤校的AI科班。他的創業起點在武漢，深耕微信生態多年，2022年成立「蝴蝶效應」公司，是Manus的前身。公司的第一款產品Monica是一個瀏覽器AI插件，當時業界普遍追逐大模型研發的熱潮中，Monica被不少人質疑為「套殼」，然而憑藉對用戶需求的精準捕捉，成為了中國AI行業少有的盈利產品。

肖弘和後來加入的天才少年季逸超（猛獁瀏覽器創始人）、產品老兵張濤等人，敏銳地察覺到了大模型能力外溢帶來的新機會：Chatbot（聊天機器人）只能給出答案，而用戶真正需要的是結果，團隊經歷了一段極度痛苦的探索期「至暗時刻」，最終肖弘決定砍掉瀏覽器項目，這一戰略轉向誕生了Manus。

2025年3月，Manus橫空出世，它不再是一個對話框，而是一個能調度工具、自主規畫、自行搜索、編輯文件並最終交付複雜任務成果的「通用Agent」。產品一經發布便引發轟動，邀請碼在二手市場被炒至天價。到2025年12月中旬，Manus宣布年度經常性收入（ARR）突破1億美元，並入選全球最具潛力創業公司榜單亞洲區第一。

收購完成後，Manus創始人肖弘將出任Meta副總裁，而這支源自中國、及後遷往新加坡的團隊，將保持獨立運作。不過，在查克柏格發起的「人才戰爭」高壓競爭環境中，Manus團隊雖被寄予厚望，卻必須快速證明自身價值。

Manus AI 查克柏格

上一則

上海不辦跨年 推「迎新季」拉抬消費 至春節共300活動

下一則

科技話題帶領下… A股2025年封關 滬指創6年最大漲幅

延伸閱讀

Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」

Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」
Meta收購中國「下一個DeepSeek」新創 20億美元買下

Meta收購中國「下一個DeepSeek」新創 20億美元買下
Meta收購AI新創 台廠被看好續熱

Meta收購AI新創 台廠被看好續熱
Meta收購新創公司Manus 可藉其AI代理產品立即貢獻營收

Meta收購新創公司Manus 可藉其AI代理產品立即貢獻營收

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？