秀外骨骼設備、無人機 羅永浩「科技春晚」遲到 門票全免費

羅永浩2025年度科技創新分享大會在上海舉行。（取材自微博）

錘子科技創始人羅永浩「2025年度科技創新分享大會」12月30日在上海舉辦，這場被稱作「科技春晚」的分享會時隔7年再度開啟。不過，大會原定晚上7時進行，但羅永浩遲到了40多分鐘後才出現在講台，他在現場宣布，所有已購票觀眾將獲得全額退款，最終實現門票免費。

極目新聞報導，大會上，羅永浩分享了多款「年度產品」，包括大疆「年度最佳傻瓜化無人機 」大疆NEO2無人機、「年度最佳外骨骼產品」極殼HyperShell、「年度最佳3D打印機」拓竹3D打印機、「年度最佳人體工學椅」清閒人體工學椅、「年度最奇葩生活電器/最值得觀望或期待生活電器」厘刻洗碗機、「年度最佳全景無人機」影翎等多款在全球領先的科技產品，並進行了演示。

分享會現場，羅永浩團隊還現場起飛了大疆NEO2、影翎全景無人機兩款無人機飛行設備，進行拍攝。並同時使用無人機宣告一項驚喜：所有購票觀眾將在活動結束後收到退款。

紅星新聞報導，根據預告，大會將於晚上7時進行，不過，羅永浩本人並未準時現身，而是遲到了40多分鐘後才出現在講台。此前的發布會，羅永浩也曾多次遲到，有網友調侃道：「重新定義了19時。」

據報導，還未走上講台的羅永浩在幕後表示：「發生了一些事情，向大家道歉。後續會發文解釋一下，希望大家理解。」隨後，羅永浩在現場鞠躬道歉。

據了解，羅永浩此前的新品發布會被網友稱為「科技春晚」，但2018年錘子手機業務失敗後，羅永浩的「科技春晚」一直未舉辦。

12月22日午間，「羅永浩的十字路口」年度科技創新分享大會正式開售。此次大會門票分為人民幣300元、400元、500元、600元、800元、1000元6檔，服務說明顯示：不支持退票、實名制購票和入場、不支持選座。門票開售不久後便被搶光。