我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

結束軍演 中國海警船航離台灣周邊海域

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

秀外骨骼設備、無人機 羅永浩「科技春晚」遲到 門票全免費

中國新聞組／北京31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅永浩2025年度科技創新分享大會在上海舉行。（取材自微博）
羅永浩2025年度科技創新分享大會在上海舉行。（取材自微博）

錘子科技創始人羅永浩「2025年度科技創新分享大會」12月30日在上海舉辦，這場被稱作「科技春晚」的分享會時隔7年再度開啟。不過，大會原定晚上7時進行，但羅永浩遲到了40多分鐘後才出現在講台，他在現場宣布，所有已購票觀眾將獲得全額退款，最終實現門票免費。

極目新聞報導，大會上，羅永浩分享了多款「年度產品」，包括大疆「年度最佳傻瓜化無人機」大疆NEO2無人機、「年度最佳外骨骼產品」極殼HyperShell、「年度最佳3D打印機」拓竹3D打印機、「年度最佳人體工學椅」清閒人體工學椅、「年度最奇葩生活電器/最值得觀望或期待生活電器」厘刻洗碗機、「年度最佳全景無人機」影翎等多款在全球領先的科技產品，並進行了演示。

分享會現場，羅永浩團隊還現場起飛了大疆NEO2、影翎全景無人機兩款無人機飛行設備，進行拍攝。並同時使用無人機宣告一項驚喜：所有購票觀眾將在活動結束後收到退款。

紅星新聞報導，根據預告，大會將於晚上7時進行，不過，羅永浩本人並未準時現身，而是遲到了40多分鐘後才出現在講台。此前的發布會，羅永浩也曾多次遲到，有網友調侃道：「重新定義了19時。」

據報導，還未走上講台的羅永浩在幕後表示：「發生了一些事情，向大家道歉。後續會發文解釋一下，希望大家理解。」隨後，羅永浩在現場鞠躬道歉。

據了解，羅永浩此前的新品發布會被網友稱為「科技春晚」，但2018年錘子手機業務失敗後，羅永浩的「科技春晚」一直未舉辦。

12月22日午間，「羅永浩的十字路口」年度科技創新分享大會正式開售。此次大會門票分為人民幣300元、400元、500元、600元、800元、1000元6檔，服務說明顯示：不支持退票、實名制購票和入場、不支持選座。門票開售不久後便被搶光。

無人機

上一則

北京老闆遭「職業騙薪」招25人來24騙子 試用期到就離職

下一則

「露絲襪就免單」杭州麵館老闆被控騷擾女遊客 還對長相打分

延伸閱讀

繼「無人機看台北101」後 陸又公布15秒「無人機俯瞰台灣省」影片

繼「無人機看台北101」後 陸又公布15秒「無人機俯瞰台灣省」影片
時報廣場跨年倒數 數千警力戒備、新增「二次安檢」

時報廣場跨年倒數 數千警力戒備、新增「二次安檢」
解放軍無人機空拍101？ 台國防部：認知作戰

解放軍無人機空拍101？ 台國防部：認知作戰
馬興瑞久未露面 新疆政府常務副主席陳偉俊被免職

馬興瑞久未露面 新疆政府常務副主席陳偉俊被免職

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」

4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元