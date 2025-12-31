明年要啃3大硬骨頭 孟晚舟新年獻辭：華為迎難而上

我的頻道

記者賴錦宏、林茂仁／綜合報導
華為輪值董事孟晚舟提出，2026年華為將強化行業垂直作戰。（路透）
中國通訊科技巨頭華為輪值董事長孟晚舟30日發布新年致詞時表示，智慧化變革浪潮奔湧，這是華為面臨的長期戰略機遇，智能時代的新征程已經開啟；致辭顯示華為明年要「啃三大硬骨頭」，她說，華為2026年主戰場在AI資料中心、液冷超快充以及鴻蒙作業系統生態等領域，「從戰略方向到戰場勝利的這條道路，遍布暗礁與險阻，但我們別無選擇，唯有迎難而上」。

澎湃新聞報導，孟晚舟30日發出「追風趕月莫停留，平蕪盡處是春山」的新年致詞指出，AI技術正加速與行業知識融合，從單點效率提升轉向對企業核心業務的系統性價值重構，這場轉變不僅是技術的反覆迭代，更是從組織架構、業務流程到企業文化的一次深刻變革。

她提到華為2026年的「主戰場」分別是強化行業垂直作戰，發揮「大雜燴」優勢，深耕行業，使能千行百業智慧化轉型；構建開源開放的鯤鵬（專注於通用計算領域）、昇騰（專注於人工智慧領域）生態，使能夥伴開發滿足各行各業需求的產品，推動集群與超節點技術普惠，構築堅實的AI算力底座。

孟晚舟在新年致辭中列舉華為過去一年在建設5G-A網絡、鴻蒙操作系統、智慧型駕駛和昇騰系列AI處理器的進展。她提到，鴻蒙5.0以上終端設備超過3600萬；昇騰已發展3000多家合作伙伴、400萬開發者，Atlas 900超節點規模服務於網路、金融、運營商、電力等行業。

面向2026年，她提出，智慧化變革浪潮奔湧，這是華為面臨的長期戰略機遇。「人工智慧技術正加速與行業知識融合，從單點效率提升轉向對企業核心業務的系統性價值重構。這場轉變不僅是技術的迭代，更是從組織架構、業務流程到企業文化的一次深刻變革。」

