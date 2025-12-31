2員工說家鄉話被罰50元？公司：離職員工想報復

日前有網友發布了一張江西某科技公司的處罰通告，通告稱，該公司兩名員工因在車間說家鄉話，未按公司要求文明用語，每人樂捐50元；不少網友對此表示不解，認為在工廠說家鄉話就要被罰款，這樣的規定不合理。

河南 都市頻道報導，江西某科技公司一名工作人員表示，公司沒有限制員工說家鄉話的規定，是涉事兩名員工在車間用家鄉話吵架，甚至要產生肢體衝突，違反公司文明用語的要求，公司才對兩人進行了處罰。

這名工作人員表示，該公司沒有不允許說家鄉話的規定，將處罰通告發到網上的是一名即將離職的員工，因為和領導發生點衝突，為了報復公司將內部處罰通告發出來。

該公司所在的江西吉安市萬安縣工業園區管理委員會表示，已派人到現場調查。

這份處罰通告寫道：「茲計畫主管郭某、包裝領班周某於2025.12.27下午在車間說家鄉話，未按公司要求文明用語，每人樂捐50元，望大家引以為戒。」落款為江西某科技公司行政部，時間為2025年12月27日。

有網友評論，是不是兩人用家鄉話罵人才被處罰？發布這則處罰通告的網友回應，兩名員工並未罵人，是在用家鄉話談論工作，新來的經理聽不懂。

不少網友表示不解，認為這樣的規定明顯不合理，還有網友質疑，樂捐其實就是變相的罰款，同樣不合理且涉嫌違法。

發布這則通告的網友韓先生表示，公司之前並沒有不允許說家鄉話的相關規定，這則處罰通告發出後，公司很多人開始議論此事，新來的領導才口頭通知說，公司要求以後不准在公司說家鄉話。據韓先生了解，這家公司工作80%的員工都是本地人。

河南澤槿律師事務所主任付建表示，企業發布的處罰通告上雖然名義上是樂捐，但如果樂捐是企業強制要求的，屬於變相罰款，罰款屬行政處罰權，僅行政機關可依法行使，企業作為民事主體無權罰款。

付建認為，如果「不允許吵架罵人」在《員工手冊》中進行寫明，且員工手冊經過全體職工討論，制定程序合法，且公示和告知員工，明確「工作場所吵架則是合理的」。